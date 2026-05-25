Una lista para el Mundial con predominio azulgrana

El Barça vuelve a lilderar a la selección española en una Copa del Mundo. El técnico, Luis de la Fuente, ha decidido citar a 8 jugadores del club barcelonista para disputar la competición norteamericana del próximo verano.

De la Fuente se ha decantado por Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres y Lamine para disputar el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Una presencia importante en todas las líneas desde el campo, empezando por un portero como Joan Garcia, aunque el titular será Unai Simón, hasta la punta de lanza con Lamine Yamal y Ferran Torres.

La principal novedad es Eric Garcia, quien no había sido llamado todavía por De la Fuente desde que cogió el cargo de seleccionador en diciembre del 2022. La polivalencia del de Martorell ha sido clave para su citación ya que puede actuar en todos los puestos de la defensa y, además, puede ejercer de pivote de forma circunstancias. Cubarsí es el otro defensa fijo.

Del resto, la presencia de Joan Garcia estaba cantada después de conseguir el premio Zamora al portero menos goleado de la Liga, aunque ello haya significado que uno de los fijos de De la Fuente como es Álex Remiro se haya quedado fuera.

Gavi también se ha asomado finalmente en la convocatoria después de su extraordinario final de temporada y estará en la sala de máquinas de la Roja con Pedri y Dani Olmo. En ataque, Ferran Torres es la alternativa a Oyarzabal a la posición de 9, aunque también puede jugar en una de las bandas como titular.

Por su parte, Lamine Yamal se está recuperando de su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda con el objetivo de estar recuperado para el debut del próximo 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

El récord de jugadores del Barça en una convocatoria para un Mundial fue en 1994, también en Estados Unidos. Javier Clemente citó a 9 jugadores como fueron Guardiola, Begiristain, Nadal, Bakero, Salinas, Zubizarreta, Goikoetxea, Sergi y Ferrer. Aún no eran jugadores del Barça, pero lo fueron en la siguiente temporada son Lopetegui y Abelardo.

En el último Mundial del 2022, Luis Enrique se llevó a 8 jugadores azulgranas. En principio eran 7 con Eric Garcia, Jordi Alba, Pedri, Gavi, Busquets, Ansu Fati, Ferran Torres y a última hora se sumó Balde por el lesionado Gayà.