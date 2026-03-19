Lista de Luis de la Fuente: horario y dónde ver en TV la última convocatoria de España antes del Mundial

La Selección Española afronta un momento decisivo antes de la disputa del Mundial 2026. Luis de la Fuente dará a conocer este viernes la última lista del combinado nacional antes de la cita mundialista con dos partidos amistosos programados, una oportunidad para intentar adivinar la convocatoria final que pondrá rumbo a México, Estados Unidos y Canadá este verano.

Han sido largos meses de espera sin fútbol de selecciones. Esta fecha internacional, la primera de 2026, estaba pensada para disputar la repesca para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá y la Finalissima, pero finalmente este último partido no se disputará debido a los conflictos en Oriente Medio. España, que debía medirse a Argentina este mismo viernes, ha reservado hasta dos partidos amistosos para poner a punto al equipo, el primero contra Serbia y el segundo contra Egipto en el RCDE Stadium.

Lamine Yamal fue el MVP del partido ante Francia en la Eurocopa / Agencias

La lista que presente Luis de la Fuente será la última de la Selección antes del Mundial. En este sentido, se esperan pocos o ningún cambio de cara a la convocatoria final, que será de 26 jugadores tras el corte final, así que la convocatoria de este viernes es prácticamente un avance de cómo será la definitiva para la cita de este verano.

Hay muchas dudas en ciertas posiciones, como es el caso de la defensa. Los pocos minutos de Carvajal abren la puerta a Marcos Llorente a la selección, mientras que Pau Cubarsí podría entrar en el corte. Se esperan también novedades en el centro del campo, con Pablo Fornals o Aleix Garcia en la terna por entrar debido a los pocos minutos de Álex Baena. En ataque, las dudas con Álvaro Morata se suman a la necesidad de sustituir a Nico Williams, que arrastra problemas con la pubalgia y podría no llegar a tiempo para el Mundial.

A qué hora es la lista de Luis de la Fuente para los partidos amistosos de España

Luis de la Fuente, seleccionador español, presentará la lista de convocados para los próximos partidos amistosos este viernes 20 de marzo a las 11:30 horas. Lo hará a través de un vídeo y, posteriormente, a las 12:30 horas, se ofrecerá desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una rueda de prensa para explicar la lista y responder a las preguntas de los periodistas.

Dónde ver la convocatoria de Luis de la Fuente y España

La lista de Luis de la Fuente se podrá ver online a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol. La rueda de prensa, por su parte, a través del canal de YouTube de la RFEF.

Desde SPORT, te ofrecemos la narración en directo sobre todo lo que suceda a lo largo de la convocatoria, así como el resultado final de la misma y las reacciones posteriores de los protagonistas.