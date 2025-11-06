Lista de Luis de la Fuente: horario y dónde ver en TV la convocatoria de España para los partidos de Georgia y Turquía

Luis de la Fuente dará este viernes la lista de convocados para el último parón clasificatorio para el Mundial, donde España se enfrentará a las selecciones de Georgia y Turquía.

La 'Roja' necesita ganar ante Georgia para certificar de manera virtual su presencia en la Copa del Mundo de 2026 de EE. UU., México y Canadá, pues para quedar fuera los otomanos deberían remontar en los dos últimos partidos una diferencia de 12 goles. Además, en caso de que Turquía no gane su primer encuentro ante Bulgaria, a la selección española le valdría con sacar un mejor resultado que los turcos, es decir, empatar en caso de que pierdan, o ganar en caso de que empaten. Con el objetivo de la clasificación prácticamente en la mano, falta por ver si el seleccionador decide dar descanso a algunas piezas importantes o si, por el contrario, mantiene su línea continuista.

Quién es Luis de la Fuente: Todo sobre el invitado de hoy de 'El Hormiguero', 20 de octubre / SERGIO REYES ROBLEDO

Sin Pedri y con las incógnitas de Lamine y Nico

Quién no estará seguro en la lista para los partidos ante Bulgaria (15 de noviembre a las 18:00) ni frente a Turquía (18 de noviembre a las 20:45) será Pedri González, ya que el canario sufrió una rotura en el bíceps femoral que le mantendrá unas semanas alejadas de los terrenos de juego. Pese a la baja del centrocampista del Barça, la verdad es que De la Fuente cuenta con un gran número de alternativas en la línea de medios, donde jugadores como Mikel Merino, Fabián Ruíz, Martín Zubimendi, Aleix Garcia, Pablo Barrios, Dani Olmo, Fermín López, Álex Baena o incluso Marc Casadó podrían completar la convocatoria.

Pedri con la nueva equipación de la Selección / Marc Gómez / César Núñez en la revista Esquire

Pocas dudas parece haber con la presencia de Lamine Yamal, que pese a no estar recuperado totalmente de su pubalgia, viene jugando prácticamente todos los minutos con el FC Barcelona, motivo que casi con total seguridad provocará su inclusión entre los nombres seleccionados. Su gestión con la selección ya ha provocado algunas polémicas esta campaña entre Hansi Flick y el seleccionador nacional: "Yo entiendo en determinados momentos digamos cosas que toca decir, entiendo su postura y él entiende la mía", afirmó De la Fuente a José Ramón de la Morena en su pódcast 'Resonancia de corazón', sobre las quejas del alemán.

Mucho más difícil parece que podamos ver a Nico Williams vestir la nueva elástica de España, pues el vasco sufre también de una pubalgia que complica su inclusión, ya que se perdió el último choque europeo por lesión después de ser suplente en el derbi vasco, lo que demuestra su mal estado físico.

Nico Williams, durante el último entrenamiento que pudo completar pero con molestias / ATHLETIC CLUB

Horario y dónde ver la convocatoria de España

Luis de la Fuente comunicará la convocatoria para el parón internacional de noviembre a las 11:30 horas de este viernes 7 de noviembre de 2025. El anuncio de la lista se podrá ver en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Posteriormente, una hora más tarde, a las 12:30 horas, el técnico atenderá en rueda de prensa a los medios de comunicación desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La rueda de prensa posterior será emitida por Teledeporte, en la que también estará David Gordo, seleccionador de la Sub-21, quien comunicará los convocados para la 'Rojita'.