La lista de Luis de la Fuente, en directo: convocatoria de España para los partidos de clasificación contra Georgia y Turquía para el Mundial 2026

Luis de la Fuente da a conocer este viernes la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía de la tercera ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da la lista de convocados para los partidos de Georgia y Turquía

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da la lista de convocados para los partidos de Georgia y Turquía / EFE

Juan Manuel Díaz

El seleccionador Luis de la Fuente dará a conocer este viernes 7 de noviembre a partir de las 11.30 horas la lista de convocados para los partidos de España contra Georgia (15 de noviembre, Tiflis 18:00 h.) y Turquía (18 de noviembre, Sevilla 20.45 h.). Los partidos corresponden a la tercera ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026.

