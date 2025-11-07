En Directo
SELECCIÓN
La lista de Luis de la Fuente, en directo: convocatoria de España para los partidos de clasificación contra Georgia y Turquía para el Mundial 2026
Luis de la Fuente da a conocer este viernes la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía de la tercera ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026
El seleccionador Luis de la Fuente dará a conocer este viernes 7 de noviembre a partir de las 11.30 horas la lista de convocados para los partidos de España contra Georgia (15 de noviembre, Tiflis 18:00 h.) y Turquía (18 de noviembre, Sevilla 20.45 h.). Los partidos corresponden a la tercera ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026.
También se espera la presencia de otros azulgranas, como Pau Cubarsí, Dani Olmo o Ferran Torres, así como el regreso de Fabián Ruiz (PSG), lesionado en la pasada ventana de octubre.
Evidentemente, la mayor parte de los focos estarán fijados en un nombre, el del Lamine Yamal; tanto si está entre los elegidos (como se espera), como si finalmente es descartado para este parón de selecciones.
Nuevo parón de selecciones, tercera ventana de la temporada, que para la selección española debe de servir para confirmar su clasificación para el Mundial 2026 en los partidos contra Georgia (15 de noviembre) y Turquía (18 de noviembre). En SPORT.es vamos a seguir en directo todas las novedades: conoceremos la lista de convocados de Luis de la Fuente (11:30 horas) y posteriormente el seleccionador ofrecerá una rueda de prensa (12:30 horas) en la que comentará las novedades de la convocatoria.
