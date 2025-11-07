La lista de Luis de la Fuente, en directo: convocatoria de España para los partidos de clasificación contra Georgia y Turquía para el Mundial 2026

Nuevo parón de selecciones, tercera ventana de la temporada, que para la selección española debe de servir para confirmar su clasificación para el Mundial 2026 en los partidos contra Georgia (15 de noviembre) y Turquía (18 de noviembre). En SPORT.es vamos a seguir en directo todas las novedades: conoceremos la lista de convocados de Luis de la Fuente (11:30 horas) y posteriormente el seleccionador ofrecerá una rueda de prensa (12:30 horas) en la que comentará las novedades de la convocatoria.