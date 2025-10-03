La lista de Luis de la Fuente, en directo: convocatoria de España

Otro futbolista que está entre las posibles novedades es Laporte, que encadena varias titularidades con el Athletic. De la Fuente ya dijó en el anterior parón que "para nosotros, Laporte está a la par de Carvajal, Rodri, Unai o Morata". Veremos si está en la lista, y en el caso de que así sea, qué central se caería de la convocatoria entre Le Normand, Vivian, Huijsen, Cubarsí. De estos cuatro, Vivian o Cubarsí serían los que tendrían más números.