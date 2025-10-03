En Directo
SELECCIÓN
La lista de Luis de la Fuente, en directo: convocatoria de España
Luis de la Fuente da este viernes la convocatoria de la segunda ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026
Luis de la Fuente dará a conocer este viernes a partir de las 11.30 horas la lista de convocados para para los partidos de Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre). Los partidos corresponden a la segunda ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026.
En clave Barça, Pedri, Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal parecen fijos. Cubarsí tiene muchos números y Eric Garcia es una una posibilidad. Balde, en cambio, no está entrando en los planes del seleccionador, con Cucurella y Grimaldo fijos.
Otro futbolista que está entre las posibles novedades es Laporte, que encadena varias titularidades con el Athletic. De la Fuente ya dijó en el anterior parón que "para nosotros, Laporte está a la par de Carvajal, Rodri, Unai o Morata". Veremos si está en la lista, y en el caso de que así sea, qué central se caería de la convocatoria entre Le Normand, Vivian, Huijsen, Cubarsí. De estos cuatro, Vivian o Cubarsí serían los que tendrían más números.
Dos futbolistas que se encuentran en un gran momento de forma y que están en la órbita del seleccionador son Pablo Barrios (Atlético) y Eric Garcia (Barça). El primero dependerá sobre todo de si Rodri, que ha arrastrado molestias en la rodilla, está en la convocatoria. En el caso de Eric, puede entrar tanto para ser lateral como para jugar de central.
De la Fuente cuenta con dudas importantes por la plaga de lesiones. A las ausencias seguras de Carvajal, Gavi y Fermín, hay que añadir los casos de Nico Williams, Yamal y Rodri, que regrsan de lesiones.
Otra de las grandes dudas de la convocatoria es el lateral derecho. Pedro Porro es un fijo pero la baja de Carvajal obliga al seleccionador a tener que buscar una alternativa. Mingueza y Marcos Llorente son los nombres que más suenan.
La previa de la convocatoria llega sobre todo con un nombre propio: Lamine Yamal. El delantero superó recientemente unas molestias en el pubis, pero ya jugó unos minutos ante la Real Sociedad y fue titular contra el PSG en la Champions. Es la gran decisión: veremos qué hace Luis de la Fuente tras lo ocurrido en la anterior ventana, donde el delantero regresó al Barça lesionado y provocó las críticas de Flick.
La agenda de la convocatoria:
En una hora (11.30 h) será oficial la lista de convocados de la absoluta para los partidos ante Georgia y Bulgaria. Media hora más tarde será el turno de la Sub-21 y a las 12.30 h. comparecerá Luis de la Fuente.
¡Buenos días! Bienvenidos al directo de la convocatoria de Luis de la Fuente de la segunda ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026.
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- La mayor frustración de Flick con la plantilla: la gestión de minutos finales
- Fermín y Ferran se disparan
- El portero del Barça que nadie vio venir
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”
- La incógnita es Lamine Yamal
- Florentino llama y hace llorar a Fede Valverde