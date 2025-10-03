Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La lista de Luis de la Fuente, en directo: convocatoria de España

Luis de la Fuente da este viernes la convocatoria de la segunda ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en rueda de prensa.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en rueda de prensa. / EFE

Dídac Peyret

Luis de la Fuente dará a conocer este viernes a partir de las 11.30 horas la lista de convocados para para los partidos de Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre). Los partidos corresponden a la segunda ventana de la fase de clasificación del Mundial 2026.

