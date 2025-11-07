La lista de De la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha comunicado la última lista de este 2025 con la primera plaza que da acceso directamente al Mundial en juego. España se enfrenta el sábado 15 de noviembre a Georgia en Tiflis, mientras que el 18 se mide a Turquía en La Cartuja de Sevilla.

La Roja lidera el grupo con un impecable 12 puntos sobre 12 posibles, pero aún tiene a Turquía pisándole los talones con 9 puntos. La selección se clasificará virtualmente para el Mundial si gana en Georgia gracias a su gol average general de +15 por el + 3 de los turcos, que se miden a la débil Bulgaria.

En caso de pinchazo en Tiflis y victoria turca, todo se decidiría en el enfrentamiento directo en Sevilla, con la ventaja de que, pase lo que pase el sábado, le sería suficiente con un punto para llegar a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. De ser segunda iría a la repesca de marzo.

De la Fuente no quiere confianzas y ha convocado a su columna vertebral, excepto lesionados como Carvajal, Pedri o Le Normand, con el sonado regreso de un Lamine Yamal que no participó en la anterior ventana de octubre por la pubalgia. El de Rocafonda está ya más recuperado y espera ser la inspiración de España para poner el sello mundialista.

Cambios en la medular

El seleccionador ha citado a 26 futbolistas con la principal sorpresa de la presencia del bético Pablo Fornals, que hacía cuatro años que no acudía a una llamada de España. Fue con Luis Enrique en la fase de clasificación para el Mundial del 2022. Fornals ocupa el puesto de Pedri, un intocable para De la Fuente.

En la medular también está de nuevo Fabián, tras perderse la última cita por lesión, acompañado por los habituales, además de Aleix Garcia, del Bayer Leverkusen, que entra por un Rodri que todavía no está al cien por cien para ser llamado.

Mucha pólvora

En cuanto al ataque, destaca la presencia de cuatro futbolistas que pueden actuar de delanteros centros como son Oyarzabal, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias. De la Fuente quedó contento con su actuación en la anterior lista y llama la atención la ausencia del capitán Álvaro Morata, quien está jugando de forma asidua con el Como, pese a que aún no ha podido estrenar su cuenta realizadora.

Como curiosidad, Fermín y Dani Olmo figuran en la lista de delanteros cuando normalmente juegan en posiciones de centro del campo ofensivo en el FC Barcelona.

En total, el Barça está representado por cinco futbolistas (Cubarsí, Ferran Torres, Dani Olmo, Fermín y Lamine Yamal), mientras que por parte del Real Madrid solo está presente Dean Huijsen. El Atlético de Madrid también tiene su peso con la consolidación de Marcos Llorente, unido a Pablo Barrios y Álex Baena. Una baja notable es la asuencia de Nico Williams, quien sigue con sus problemas de pubis en el Athletic.

Los jugadores están citados el lunes a las 20.00 h. en Las Rozas para empezar el martes los entrenamientos y preparar el primer viaje a Georgia. Los internacionales acudirán con la ilusión de clasificar a España para el Mundial del 2026

Convocatoria

Porteros: Unai Simón, David Raya y Remiro

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Laporte, Grimaldo y Cucurella

Centrocampistas: Zubimendi, Aleix Garcia, Fabián, Merino, Pablo Barrios, Pablo Fornals y Baena

Delanteros: Oyarzabal, Ferran Torres, Yéremy, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Samu y Borja Iglesias.