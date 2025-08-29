La lista de De la Fuente para los partido de clasificación para el Mundial

Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista de futbolistas con las que afrontará el inicio del camino hacia el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una lista importante ya que España no puede permitirse ningún pinchazo en los partidos que juega a domicilio, en Sofia y Konya, sino quiere ver su clasificación directa comprometida ya que solo el primero de cada grupo va directamente al Mundial

España figura en un grupo corto de cuatro equipos, compuesto por Bulgaria, Turquía y Georgia. El primero irá a la Copa del Mundo, mientras que el segundo debería jugar una repesca en marzo. En este sentido, la Roja tiene asegurada esta segunda bala por su buen papel en la UEFA Nations League en la que quedó segunda.

Sin embargo, la Roja no quiere jugar con fuego con un 'play-off' en marzo viendo algunos precedentes, como la eliminación de Italia del Mundial de Qatar 2022 al perder contra Macedonia del Norte.

De la Fuente mantiene el bloque que tan buenos resultados le ha dado en los últimos tiempos, con la disputa de tres finales y ganando dos de ellas, la Nations League del 2023 y la Eurocopa del 2024. Solo cayó en la Nations de este 2025 en la tanda de penaltis frente a Portugal.

Su trayectoria es magnífica por lo que no hay que dudar del entrenador riojano y de la confianza que tiene en esta familia de futbolistas que ha conseguido unir con el objetivo de seguir aspirando a todos los títulos.

De la Fuente no ha podido llamar por lesión a Isco y Baena respecto a la lista de la Nations de Alemania, mientras que el resto de novedades son por motivos tácticos. Llama especialmente la atención la presencia del joven Jesús Rodríguez, del Como.

Convocatoria

Porteros: Unai Simón, Raya y Remiro

Defensas: Dani Carvajal, Pedro Porro, Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Cucurella, Grimaldo.

Centro del campo: Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermín.

Delantera: Morata, Oyarzabal, Ferran, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal, Yeremy Pino, Jesús Rodríguez.

Una convocatoria de garantías para ganar a Bulgaria, el próximo jueves, y a Turquía, el próximo domingo, pese a la dificutad de hacerlo en sus estadios y con un ambiente que se espera caliente.