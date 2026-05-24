Lista de España para el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver la convocatoria de Luis de la Fuente, en directo

La Selección Española afronta este lunes 24 de mayo uno de sus días más decisivos antes del Mundial 2026. Es la fecha marcada en la que Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados de cara a la cita en Estados Unidos, México y Canadá, donde el combinado español parte como uno de los principales favoritos al título mundial.

Buena parte de sus posibilidades estarán en qué jugadores podrá convocador el seleccionador nacional. Estos últimos días, los combinados de todo el mundo están aprovechando estos días de final de curso para los clubes para dar a conocer las listas de convocados que pondrán rumbo al otro lado del Atlántico para disputar el Mundial 2026. Y este lunes llega el turno de España, uno de los que más atención acaparará.

Lamine Yamal, la estrella de España / EFE

La cita mundialista es una que nadie se quiere perder, así que la expectación es máxima por saber la lista de jugadores que serán los protagonistas de la próxima Copa del Mundo. Una de las más esperadas es la de Luis de la Fuente con España, actual campeona de la Eurocopa. La 'Roja' llega al próximo Mundial con el cartel de ser una de las favoritas al título, aunque las lesiones más recientes parecen estar alterando los planes del seleccionador nacional.

Desde las lesiones de Fermín a las molestias de Lamine Yamal; los ojos están puestos en el entrenador español, que debe decidir a qué 26 jugadores se lleva para el Mundial que arranca el próximo 11 de junio.

A qué hora es la lista de España de Luis de la Fuente para el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador español, presentará la lista de convocados para el Mundial 2026 este lunes 25 de mayo a las 12:30 horas en el Espacio Movistar, en Madrid.

Dónde ver la convocatoria de Luis de la Fuente y España

La lista de Luis de la Fuente se podrá ver online a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol. La rueda de prensa, por su parte, a través del canal de YouTube de la RFEF.

Desde SPORT, te ofrecemos la narración en directo sobre todo lo que suceda a lo largo de la convocatoria, así como el resultado final de la misma y las reacciones posteriores de los protagonistas.