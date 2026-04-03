La lista de España para jugar contra Inglaterra y Ucrania: 10 jugadoras del Barça para asegurar el Mundial

La selección española femenina ha hecho oficial la lista de convocadas para los próximos encuentros ante Inglaterra y Ucrania, en una citación que mantiene el bloque competitivo de los últimos meses bajo la dirección de Sonia Bermúdez. España afronta una nueva ventana de clasificación con el objetivo de seguir consolidando su liderato y dar un paso más hacia el Mundial de 2027. Para ello, la seleccionadora ha citado a 25 futbolistas, combinando experiencia internacional y jóvenes talentos.

En la portería, las elegidas son Adriana Nanclares, Misa Rodríguez y Cata Coll, tres guardametas que aportan seguridad y competencia bajo palos. La línea defensiva la forman Laia Codina, María Méndez, Ona Batlle, Olga Carmona, Jana Fernández, Eva Navarro, María León, Aiara Agirrezabala y Irene Paredes, un bloque sólido que mezcla contundencia y capacidad de salida de balón.

Columna vertebral del Barça

En el centro del campo, España mantiene su identidad con Patri Guijarro, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Clara Pinedo, Clara Serrajordi y Fiamma Benítez, jugadoras con gran calidad técnica y visión de juego que marcan el ritmo del equipo.

Alexia, homenajeada en el Camp Nou / V. Enrich

Por su parte, la delantera estará compuesta por Athenea del Castillo, Claudia Pina, Vicky López, Salma Paralluelo, Edna Imade, Esther y Lucía Corrales, un grupo ofensivo con velocidad, desborde y gol que ofrece múltiples variantes en ataque.

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Objetivos

La convocatoria refleja la continuidad del proyecto y la fuerte competencia interna en todas las posiciones. España, vigente campeona del mundo, encara estos compromisos con la ambición de seguir dominando en el panorama internacional. Con esta lista, Bermúdez apuesta por un equipo equilibrado y en crecimiento, preparado para afrontar dos duelos exigentes que marcarán el rumbo del combinado nacional en la fase de clasificación.