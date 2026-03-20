La lista de España, en directo hoy: los convocados de De la Fuente, en vivo

Thiago Pitarch, convocado con la Sub-19

Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid y titular en los últimos partidos ante las numerosas bajas del equipo de Arbeloa, ha sido convocado por Paco Gallardo para la Sub-19.

El conjunto blanco es el club con mayor representación en la lista, en la que también figuran Jesús Fortea, Mario Rivas, Diego Aguado y Dani Yáñez.