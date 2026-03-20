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SELECCIÓN
La lista de España, en directo hoy: los convocados de De la Fuente, en vivo
En SPORT te contamos el anuncio oficial de la lista de la selección española para el parón internacional y la rueda de prensa de Luis de la Fuente
Thiago Pitarch, convocado con la Sub-19
Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid y titular en los últimos partidos ante las numerosas bajas del equipo de Arbeloa, ha sido convocado por Paco Gallardo para la Sub-19.
El conjunto blanco es el club con mayor representación en la lista, en la que también figuran Jesús Fortea, Mario Rivas, Diego Aguado y Dani Yáñez.
Los jugadores blaugranas convocados para la Sub-19 y Sub-18
Sub-18: Iker Rodríguez, Álex Campos, Pedro Villar y Guille Fernández. David Tenorio luchará en la Ronda 1 del Europeo de 2027 contra Croacia, Inglaterra y Bulgaria.
Sub-19: Xavi Espart y Quim Junyent. Los de Paco Gallardo se enfrentarán en un grupo muy exigente con Eslovenia, Finlandia y Países Bajos como rivales por un billete para el Europeo.
Los horarios de la convocatoria
A las 11:30 Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados a través de un vídeo y, posteriormente, a las 12:30, se ofrecerá desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una rueda de prensa para explicar la lista y responder a las preguntas de los periodistas.
Certezas y dudas con varios jugadores del Barça
En clave azulgrana, futbolistas como Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Pau Cubarsí y Ferran Torres deberían estar en la lista. Distinto es el caso de Eric Garcia, debido a las molestias que arrastra el central.
En cambio, Joan Garcia, descartada ya su lesión, ha hecho méritos más que suficientes para ser convocado, pese a la dura competencia bajo palos. El otro gran foco es el nombre de Marc Bernal, aunque su destino más probable será la selección sub-21.
La selección regresará a Catalunya
El calendario para este parón ha sufrido varios giros tras la cancelación de la Finalissima, debido a la imposibilidad de disputarse en Catar y la falta de acuerdo para encontrar una sede alternativa.
En su lugar, la selección disputará un amistoso frente a Serbia el viernes 27 de marzo en el Estadi de la Ceràmica de Villarreal (21:00 h), mientras que el segundo encuentro, recién confirmado, será el martes 31 de marzo ante Egipto en el RCDE Stadium.
¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo directo! Este viernes a las 11:30, el seleccionador Luis de la Fuente anunciará la última convocatoria de España antes del Mundial, en la que la 'Roja' disputará dos amistosos frente a Serbia y Egipto.
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