SELECCIÓN ESPAÑOLA

Lista de España para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 y rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo

El seleccionador español absoluto anunciará este viernes la convocatoria para los encuentros ante Bulgaria y Turquía

El seleccionador Luis de la Fuente, en rueda de prensa

El seleccionador Luis de la Fuente, en rueda de prensa / EFE

Dídac Peyret

Dídac Peyret

España inicia su andadura hacia el Mundial del 2026 con los partidos del jueves 4 de septiembre en Bulgaría y el del domingo 7 en Turquía. Luis de la Fuente facilita la primera lista de la temporada con el objetivo de ganar los dos partidos y comandar el grupo ya que solo el líder tiene puesto directo asegurado para la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá.

