Lista de España para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 y rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo

Anuncio de la lista

¡Buenos días y bienvenidos al directo de la convocatoria de Luis de la Fuente!

La Federación anunciará por las redes sociales a las 11.30 la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía. Todo apunta a que el seleccionador mantendrá su bloque habitual con algunos retoques.

Una hora más tarde, a las 12.30, De la Fuente dará explicaciones ante los medios de comunicación. Hoy también, a las 12.00 h. David Gordo dará su primera lista como seleccionador sub-21 de cara a la clasificación del Europeo del 2027 y comparecerá ante la prensa después de Luis de la Fuente.