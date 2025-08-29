DIRECTO
SELECCIÓN ESPAÑOLA
Lista de España para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 y rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo
El seleccionador español absoluto anunciará este viernes la convocatoria para los encuentros ante Bulgaria y Turquía
España inicia su andadura hacia el Mundial del 2026 con los partidos del jueves 4 de septiembre en Bulgaría y el del domingo 7 en Turquía. Luis de la Fuente facilita la primera lista de la temporada con el objetivo de ganar los dos partidos y comandar el grupo ya que solo el líder tiene puesto directo asegurado para la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá.
En clave Barça: ¿qué jugadores estarán en la lista de Luis de la Fuente?
Fijos: Lamine, Cubarsí, Pedri, Olmo y Ferran.
Posibles: Gavi, Fermín, Eric, Joan.
Poco probables: Balde, Casadó.
Os recordamos que será a las 11.30 h. cuando la Federación anunciará la lista de convocados. Lo hará a través de las redes:
La lista de convocados de Luis de la Fuente cuenta con varias incógnitas. Una de las principales es ver si llama a Joan Garcia o sigue apostando por Remiro como tercer portero. Otras dudas son el papel de Morata o si convoca a Rodri y Carvajal, que vienen de graves lesiones.
Anuncio de la lista
¡Buenos días y bienvenidos al directo de la convocatoria de Luis de la Fuente!
La Federación anunciará por las redes sociales a las 11.30 la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Bulgaria y Turquía. Todo apunta a que el seleccionador mantendrá su bloque habitual con algunos retoques.
Una hora más tarde, a las 12.30, De la Fuente dará explicaciones ante los medios de comunicación. Hoy también, a las 12.00 h. David Gordo dará su primera lista como seleccionador sub-21 de cara a la clasificación del Europeo del 2027 y comparecerá ante la prensa después de Luis de la Fuente.
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça