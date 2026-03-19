Las dudas de la lista de convocados de España para el partido ante Serbia: Bernal, pendiente

La selección afronta una nueva ventana internacional con varios focos de atención abiertos. El seleccionador, Luis de la Fuente, dará a conocer este viernes (11:30 horas) la convocatoria para los amistosos de la próxima semana, en los que España se medirá a Serbia en Villarreal (viernes 27) y, puede que a Egipto (martes 31) en un segundo encuentro aún sin sede confirmada, aunque con Cornellà como una de las opciones.

En clave azulgrana, varios nombres del Barça parecen tener asegurado su billete. Futbolistas como Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Pau Cubarsí y Ferran Torres deberían entrar en la lista. Distinta es la situación de Eric García. El central arrastra molestias físicas que, salvo sorpresa, le dejarán fuera de la convocatoria, pese a que su nombre había sonado con fuerza en las últimas semanas para regresar al combinado nacional.

Dudas razonables

Las principales incógnitas giran en torno a dos nombres propios: Marc Bernal y Joan García. En el caso del centrocampista, figura en la prelista de De la Fuente y podría beneficiarse de los problemas físicos de Mikel Merino, lesionado, y de Fabián Ruiz, que arrastra molestias. Aun así, todo apunta a que su destino más probable será la selección sub-21.

Por su parte, el guardameta Joan García recibió ayer una buena noticia tras descartarse cualquier lesión, por lo que está disponible. Sin embargo, la competencia bajo palos es elevada y el seleccionador viene apostando por opciones consolidadas como Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Con este panorama, la lista de este viernes se presenta abierta en varios frentes, con el nombre de Marc Bernal como uno de los grandes focos de interés.

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Otra de las dudas es ver qué soluciones encuentra De la Fuente a la baja de Nico Williams con futbolistas como Asensio (Fenerbahçe) en la recámara. Algo similar ocurre con el lateral derecho y la poca participación de Carvajal.