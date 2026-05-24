La lista de convocados de España para el Mundial 2026, en directo
Este lunes, a partir de las 12h, seguimos en un programa especial el anuncio de la lista oficial de España para el Mundial 2026
SPORT.es
Desde SPORT seguimos en directo la lista de convocados de España para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en un programa especial presentado por Christian Blasco.
Reaccionaremos en vivo a la convocatoria de Luis de la Fuente y la analizaremos al completo: altas, bajas, las grandes sorpresas, las ausencias más polémicas y los jugadores que liderarán a la Selección Española en la Copa del Mundo. Con toda la última hora, conexiones y opiniones en directo.
Será a partir de las 12:00h de este lunes en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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