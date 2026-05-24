La lista de convocados de España para el Mundial 2026, en directo

Desde SPORT seguimos en directo la lista de convocados de España para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en un programa especial presentado por Christian Blasco.

Reaccionaremos en vivo a la convocatoria de Luis de la Fuente y la analizaremos al completo: altas, bajas, las grandes sorpresas, las ausencias más polémicas y los jugadores que liderarán a la Selección Española en la Copa del Mundo. Con toda la última hora, conexiones y opiniones en directo.

Será a partir de las 12:00h de este lunes en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.