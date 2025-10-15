El lío que viene con la selección española

La selección española sumó el martes en Valladolid los tres puntos después de vencer por 4-0 a Bulgaria, gracias al doblete de Mikel Merino, el gol en propia de Atanas Chernev y el penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el descuento. Cuatro partidos, cuatro victorias y 12 puntos, pero la clasificación para el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos todavía no está asegurada.

Con el encuentro de ayer, da por finalizado el segundo parón de selecciones de la temporada, pero el tercero está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes, los futbolistas volverán a recibir la llamada de sus países para cerrar los encuentros clasificatorios de la Copa del Mundo. Por lo que respecta a la selección española, tiene agendados dos partidos más: el 15 de noviembre (18:00 horas) contra Georgia y el 18 de noviembre (20:45 horas) ante Turquía.

Dos finales por delante

Si, tal y como parece, Turquía (segunda con nueve puntos) supera a Bulgaria (última con 0 unidades en su casillero); España deberá ganar a Georgia para evitar una 'final' en La Cartuja frente a los turcos. Si suma un triunfo en Tblisi, le permitiría llegar al último partido con tres puntos de ventaja y una amplia diferencia en el 'goal average', ahora situado en +12. Por lo tanto, salvo una goleada morrocotuda de Turquía, la 'roja' podría llegar al último encuentro con los deberes hechos.

“Quedan dos partidos difíciles ante Georgia y Turquía. Tenemos que hacer los deberes y son rivales difíciles. Hay que hacer las cosas todavía bastante mejor y seguro que podemos. Llevo diciendo tiempo que, a nivel de Selección, no hay nada fácil. Y a mí me gusta que me lo pongan difícil. Minimizar a los rivales no es fácil. Cualquier equipo puede generarte problemas. Estamos solventándolo poco a poco, pero hay que seguir”, aseguraba De la Fuente en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a Bulgaria.

Una convocatoria bajo lupa

Sin embargo, como la clasificación no está asegurada, Luis de la Fuente se tomará la próxima convocatoria con la máxima importancia posible para amarrar un billete hacia el Mundial. Por ello, la convocatoria volverá a incluir a los mejores futbolistas y eso podría pasar por recuperar a nombres como los de los lesionados Dani Carvajal o Rodri Hernández; así como algunos de los tocados: Dean Huijsen, Fermín López, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal o Ferran Torres.

Tras esta ventana de partidos internacionales, el FC Barcelona tiene agendados dos encuentros muy importantes: el que le enfrentará al Athletic Club en, posiblemente, el Spotify Camp Nou y, sobre todo, la visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea en la 5ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Un partido en Londres de vital importancia, tras la derrota contra el PSG en Montjuïc para que los blaugrana logren el objetivo de quedar clasificados entre los ocho primeros para ahorrarse el 'play off' de acceso a los octavos de final.

Por ello, tras la polémica del 'caso Lamine Yamal', así como la lesión de Dani Olmo y el regreso prematuro de Ferran Torres por una sobrecarga muscular, en el Barça estarán muy pendientes de la decisión de Luis de la Fuente en lo que respecta a la convocatoria que realizará para el parón de noviembre. Los futbolistas no tienen descanso y con un calendario tan apretado, las consecuencias las pagan los clubes. Para muestra, un botón: solo hace falta echar un vistazo a la enfermería del club blaugrana y los estragos del 'virus FIFA'.