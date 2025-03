Lío con Nico Williams y su "les vamos a pintar la cara": "Yo no soy así"

Nico Williams, autor del primer gol de España en Róterdam ante Países Bajos, destacó que la selección siempre "busca la excelencia", fue a por la victoria y, al final, cuando perdía, evitó la derrota para resolver el enfrentamiento de la Nations League en Valencia el domingo.

"Siempre queremos la excelencia, queremos ganar. Esta selección te inculca eso. Ahora tenemos muchas ganas de ir a Valencia y de ganar. Hemos demostrado que competimos y que no bajamos los brazos", dijo en 'Televisión Española' el jugador del Athletic.

Nico Williams destacó que el partido contra Países Bajos fue "partido duro y muy intenso". "Sabíamos que ellos ponen mucha intensidad, tienen gran equipo. Pero no nos vamos a rendir. No somos un equipo de solo jugar", indicó. "Queda una vuelta bonita en Valencia y espero que llegue nuestra mejor cara para llevarnos la victoria", añadió.

El atacante del Athletic anotó el primer tanto de España. "Tenemos una presión muy alta. Y ha robado Lamine Yamal que se la ha pasado a Pedri y me la pasa a mí. Estoy contento por el gol y por el equipo y espero que lleguen más", apuntó.

"Les vamos a pintar la cara"

En zona mixta, Nico Williams protagonizó unas declaraciones que no gustaron nada a los futbolistas de Países Bajos. "Es un estadio muy difícil. Han apretado desde el minuto 1 y quizás nos han superado en intensidad, pero seguro que en España les vamos a pintar la cara", valoró.

Xavi Simons fue cuestionado por estas palabras y dejó claro que él es de los que prefiere hablar en el césped: "¿Ha dicho eso? Bueno, está bien, ya veremos el domingo. Si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y hay que respetarlo. El domingo, cuando silbe el árbitro, ya veremos".

En declaraciones a 'El Desmarque', el extremo del Athletic Club quiso matizar sus declaraciones. "No lo he dicho así, yo no soy así", respondió al periodista del medio de comunicación citado mientras desfilaba hacia el autocar con el que 'La Roja' regresó a su hotel de concentración.