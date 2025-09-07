A por el liderato... ¡Con Lamine!

Acaba de empezar la fase de clasificación, pero el pase al Mundial 2026 se puede decidir en Turquía. La selección española está en Konya preparada para jugar el encuentro más complicado del grupo. Los dos están en lo más alto de la tabla y este duelo tiene aire a final.

España está volando y lo demostró ante Bulgaria. La derrota en la final de la Nations League contra Portugal fue dura, pero los de Luis de la Fuente se pusieron el mono de trabajo para conseguir cuanto antes el billete a Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores de España celebran el gol de Cucurella / VASSIL DONEV / EFE

La gran amenaza que espera es sin ninguna duda la Turquía de Arda Güler o Hakan Calhanoglu, dos peloteros en el centro del campo otomano. Los dos fueron claves para conseguir los tres puntos ante la Georgia de Kvaratskhelia y posicionarse en la cabeza del grupo.

Una de las principales dudas para España era saber si Lamine Yamal estará disponible o no para Luis de la Fuente. El extremo de Rocafonda terminó con dolores en la zona lumbar el encuentro ante Bulgaria y parecía que podría reservarse en Konya, pero el seleccionador dejó claro en rueda de prensa que "no hay ninguna molestia de ningún jugador que tenga importancia".

Lamine, con todo a por el Mundial

Lamine es la cara visible de la selección española, su estrella. Luis de la Fuente tiene clara la importancia de este encuentro y sabe que es decisivo para poder estar en el Mundial. Si los españoles no ganan en Konya podrían meterse en problemas y podrían verse abocados a jugarse el primer puesto en la última jornada contra los turcos en casa.

El de Rocafonda ha arrancado como un tiro la temporada y volvió a hacer diabluras ante Bulgaria con La Roja. A pesar de no llevar el '10' en la selección, su importancia es la misma que en el FC Barcelona.

Racha histórica

Esta selección promete y es la gran favorita para levantar el Mundial 2026, algo que recuerda a la época gloriosa entre 2008 y 2012. De hecho, los de Luis de la Fuente están muy cerca de igualar un récord que se mantiene desde los tiempos de Del Bosque: la racha más larga de partidos oficiales sin perder.

Esta selección está a solo tres tras aguantar 26 encuentros sin caer derrotado. Hay que recordar que la final de la Nations League terminó en empate y los penaltis no computan para esta estadística.

Además, para ver la importancia de Lamine Yamal en este equipo, se puede observar que, desde su debut ante Georgia en 2023, España no ha perdido en 24 partidos oficiales seguidos.

El azulgrana entró en la selección tras la fase final de la penúltima Nations League. Con ya dos encuentros seguidos sin perder, y desde entonces ha sido un fijo para los planes de Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente junto a Lamine Yamal / EFE

Con solo 16 años se puso un país a su espalda y solo ha sido derrotado en dos ocasiones con la camiseta de España: en la final de la Nations League (aunque el resultado del partido fue empate) y en un amistoso ante Colombia en 2024 en Londres.

En estos dos años vistiendo la camiseta absoluta solo se ha perdido cinco encuentros oficiales por lesión, en el resto ha sido clave.

Parece que Lamine Yamal lleva una eternidad en la selección, pero ‘solo’ ha jugado 19 encuentros oficiales con España, donde ha marcado seis tantos y ha dado seis asistencias.

Ante Turquía cumplirá 20 partidos oficiales con una Eurocopa y una final de Nations League a su espalda. Nada mal para tener solo 18 años.

Terreno peligroso

España ha quedado encuadrada en el grupo E de la clasificación para el Mundial del 2026. Con tres rivales relativamente fáciles, aunque pueden ser encuentros trampa.

Además de Turquía, Georgia y Bulgaria son los dos otros integrantes del grupo E.

Tras la victoria ante Bulgaria por 3-0, el terreno para el Mundial se allanó mucho para los de Luis de la Fuente. Tras visitar Konya, La Roja recibirá a Georgia en casa para cerrar la primera vuelta.

Esta será la sexta ocasión en que España visitará tierras otomanas y la primera fuera de Estambul. Y solo ha sido capaz de ganar en una ocasión, en el 2009. Ese día, un tanto de Albert Riera completó la remontada de la selección en las eliminatorias camino al Mundial del 201

Las amenazas turcas

Turquía fue una de las grandes sorpresas de la última Eurocopa. Los otomanos llegaron hasta los cuartos de final y estuvieron a punto de darle un buen susto a los Países Bajos. Finalmente, cayeron tras un gol en propia puerta de Muldur que dejó a todo un país helado, viendo como estuvieron a punto de llegar a unas semifinales por segunda vez en su historia.

Arda Güler, durante un partido con la selección de Turquía. / ROBERT GHEMENT / EFE

Desde esa derrota en Alemania, Turquía solo ha perdido dos de sus 11 siguientes partidos. Aunque una de ellas fue especialmente dura, cuando cayeron ante Montenegro en el partido decisivo para ascender a la Liga A de la Nations League, finalmente consiguieron el preciado ascenso ante Hungría en los play-offs.

Además de los dos peloteros en el centro del campo, la otra gran amenaza turca es Kerem Akturhoglu. El delantero centro del Fenerbahçe fue el pichichi de la selección de X en la Nations League y marcó dos de los tres tantos ante Georgia. La defensa española deberá ir con mucho cuidado.