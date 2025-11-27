Condidencial SPORT
SELECCIÓN
Más libertad y mejor ambiente en la nueva selección española femenina
El vestuario destaca que el nuevo cuerpo técnico de Sonia Bermúdez combina disciplina y bienestar, con más tiempo libre y un clima saludable
Uno de los cambios más significativos en la selección española en esta nueva etapa, dentro de eso que tantas jugadoras reclamaban como «lo que tenía que cambiar en la RFEF», es la gestión del tiempo libre.
Durante años, con Ignacio Quereda y Jorge Vilda, el control sobre las futbolistas fue asfixiante: horarios milimetrados, prohibiciones incomprensibles y límites que hoy resultan intolerables. En el documental de Netflix #SeAcabó, varias jugadoras recordaban cómo les revisaban las bolsas si compraban tampones o cómo debían dejar las puertas de las habitaciones abiertas.
Con Montse Tomé, en la última Eurocopa, la situación dio un giro. Las futbolistas recuperaron espacios propios: pudieron salir del hotel, pasear por Lausana, ver a sus familias y respirar lejos del foco competitivo.
Ahora, con Sonia Bermúdez, esa evolución se consolida. Su propuesta combina disciplina, horarios claros y el valor del “entrenamiento invisible”, pero sin renunciar a algo esencial: el bienestar. El tiempo libre ya no es un privilegio, sino una herramienta más para rendir mejor. Las jugadoras no se sienten encerradas y la sintonía con el cuerpo técnico se ha reforzado en un ambiente que, por fin, empieza a parecer saludable.
- Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- Harry Kane se pronuncia sobre el interés del Barça
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante