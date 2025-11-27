Más libertad y mejor ambiente en la nueva selección española femenina

Uno de los cambios más significativos en la selección española en esta nueva etapa, dentro de eso que tantas jugadoras reclamaban como «lo que tenía que cambiar en la RFEF», es la gestión del tiempo libre.

Durante años, con Ignacio Quereda y Jorge Vilda, el control sobre las futbolistas fue asfixiante: horarios milimetrados, prohibiciones incomprensibles y límites que hoy resultan intolerables. En el documental de Netflix #SeAcabó, varias jugadoras recordaban cómo les revisaban las bolsas si compraban tampones o cómo debían dejar las puertas de las habitaciones abiertas.

Con Montse Tomé, en la última Eurocopa, la situación dio un giro. Las futbolistas recuperaron espacios propios: pudieron salir del hotel, pasear por Lausana, ver a sus familias y respirar lejos del foco competitivo.

Ahora, con Sonia Bermúdez, esa evolución se consolida. Su propuesta combina disciplina, horarios claros y el valor del “entrenamiento invisible”, pero sin renunciar a algo esencial: el bienestar. El tiempo libre ya no es un privilegio, sino una herramienta más para rendir mejor. Las jugadoras no se sienten encerradas y la sintonía con el cuerpo técnico se ha reforzado en un ambiente que, por fin, empieza a parecer saludable.