Lamine Yamal acabó con molestias

La 'Roja' pasó por encima de Bulgaria (0-3) en el primer partido de clasificación del Mundial 2026, con exhibición incluida, aunque sin gol, de un Lamine Yamal que realizó un gestó que puso a más de uno en tensión y que hizo saltar las alarmas en la comunidad azulgrana tras el pitido final.

Al finalizar el choque, el canterano azulgrana se acercó al banquillo camino a los vestuarios y se señaló la zona lumbar, una imagen que se viralizó rápidamente en redes. El gesto, no obstante, pareció tratarse solo de unas molestias, ya que en la rueda de prensa, Luis de la Fuente fue contundente sobre el estado de salud de sus jugadores: "Podíamos haber sacado algunas conclusiones más positivas, pero hemos acabado todos sanos. Era un partido difícil y el siguiente será mucho mejor", aseguró a los micrófonos de TVE.

De hecho, según apuntan en la 'Cadena SER', el jugador del Barça descansará durante la jornada de mañana pero su participación para el partido del domingo contra Turquía, que puede ser clave porque los turcos serán los grandes rivales del grupo, no está en duda.

El regreso de Rodri y Carvajal

El triunfo en Bulgaria dejó también una de las imágenes más esperadas por la selección española: el regreso de Dani Carvajal y Rodri. Los dos pesos pesados de ‘La Roja’ volvían a vestirse de corto con los colores de España tras casi un año de ausencia, ya que su último partido había sido el mismo, el 8 de septiembre de 2024 ante Suiza en la fase de grupos de la Nations League. Desde entonces, las lesiones les habían apartado tanto del pasado curso con Madrid y City como de la final four del torneo de la Nations de este verano.

En Bulgaria, ambos compartieron protagonismo al entrar juntos en el minuto 62, sustituyendo a Pedro Porro y Zubimendi. Rodri, además, recibió el brazalete de capitán de manos de Unai Simón en el momento de pisar el césped, reflejo de la jerarquía que el centrocampista del City mantiene pese a los meses de ausencia. Carvajal, por su parte, volvió a ocupar el lateral derecho con la misma solidez que siempre le ha caracterizado. Un doble regreso que supone una excelente noticia para Luis de la Fuente.