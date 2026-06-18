Laporte sorprende al revelar la pirámide "anti‑ondas" que usa para proteger su salud

Aymeric Laporte muestra su selección de 10 imprescindibles con un objeto inesperado: una pirámide que, según explica, sirve para disminuir las ondas electromagnéticas dentro de casa.

El jugador detalla que lleva una pequeña en la maleta cuando viaja que cubre unos 200 metros cuadrados y que en casa, aunque no es idéntica a la que enseña en la entrevista, tiene una más grande que funciona de manera similar. Añade que también utiliza unas tarjetas portátiles con la misma finalidad, que lleva en el bolsillo o en la chaqueta para sentirse protegido en cualquier lugar.

Laporte defiende que este tipo de dispositivos "solo pueden venir bien" y que forman parte de su intento por mejorar su bienestar y el de su entorno. Su discurso conecta con debates actuales sobre bienestar personal y con la creciente presencia de accesorios vinculados a la reducción de ondas electromagneticas en el ámbito del deporte profesional.

El resto de esenciales, mucho más cotidianos

Tras el llamativo inicio, la lista de Laporte se vuelve más convencional.

Entre sus objetos imprescindibles aparecen las llaves del coche, fotografías de sus familiares, las conocidas gafas con cristales rojos, un perfume, una gorra, un reloj y unos auriculares. Elementos habituales en cualquier selección de básicos que contrastan con la singular pirámide protectora que ha acaparado la atención.

Estos objetos encajan en la tendencia de muchos deportistas que combinan accesorios tecnológicos, rutinas de autocuidado y elementos personales para mantener el equilibrio dentro y fuera del campo, una línea que se relaciona con el creciente interés por el cuidado integral en el deporte de élite.

Un futbolista centrado en mejorar su entorno

Laporte insiste en que no busca llevar su bienestar "a un nivel extremo", sino mejorar en la medida de lo posible aquello que afecta a su día a día. Su reflexión apunta a una visión más amplia del rendimiento deportivo, donde la salud mental, el descanso y la sensación de control sobre el entorno juegan un papel cada vez más relevante.

Este enfoque se alinea con la expansión de prácticas y objetos vinculados al autocuidado deportivo, un terreno donde cada vez más jugadores incorporan elementos que consideran beneficiosos para su estabilidad personal.