Laporte: "En la selección hay muchos jugadores del Barça y por eso conocemos el tiki-taka"

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 es una de las citas más esperadas para los aficionados del fútbol alrededor del mundo. Argentina, vigente campeona tras el título conseguido en Qatar en 2022, defenderá la corona de mejor selección del mundo ante otros combinados nacionales que vienen pisando fuerte desde hace ya algún tiempo. Entre ellas, la selección española.

Sobre ello habló el central internacional Aymeric Laporte en el 'podcast' 'Génération After' de 'RMC'. El actual jugador del Athletic Club, con pasado en el Manchester City y en el Al Nassr, comentó la mejoría de 'La Roja' en estos últimos años, culminado en la victoria en la Eurocopa de 2024 con dos estrellas destacadas, como son Lamine Yamal y Nico Williams.

"Cuando empecé con la selección estábamos décimos u undécimos en el ranking FIFA, y hoy somos primeros. Es muy bonito lo que hemos hecho, pero si no hay continuidad es complicado. Claro que eso genera un poco de presión en el equipo, porque hemos hecho casi todo perfecto en estos años. Aun así, prefiero tener presión y ser favoritos que ser una selección de la que nadie espera nada. Ojalá practiquemos el mismo fútbol que hizo soñar a mucha gente en la Euro", confesó Laporte. "Hace años España era la mejor selección del mundo y luego hubo un pequeño vacío tras los grandes títulos. La ilusión bajó un poco. Yo tengo la suerte de llegar en un momento en el que el equipo vuelve a subir muy rápido. España siempre soñó con estar en lo más alto y es lo que estamos haciendo".

En 2022, Marruecos apeó a España del Mundial en una fatídica tanda de penaltis en Doha que aún recuerda mucha gente.

"Contra Marruecos dominamos el partido y se decidió en los penaltis, cara o cruz. También nos pasó en otras competiciones. Hemos caído varias veces así y nos perjudicó. Pero ahora es nueva etapa, nueva energía. Hemos ganado experiencia, una Euro y dos Nations League. Nos conocemos mejor y vamos a intentar llegar lo más lejos posible", aseguró Laporte.

En cuanto a las favoritas, Laporte mencionó a selecciones como Alemania, Francia, Inglaterra y Argentina, aunque afirmó que "si practicamos el juego que mostramos en la Euro, será difícil para cualquiera enfrentarnos".

Finalmente, el futbolista habló sobre la diferencia entre la dirección de De la Fuente y Luis Enrique y del sistema de juego parecido al del FC Barcelona.

"Creo que De la Fuente encontró el equilibrio. Nos da las consignas clave y después cada jugador sabe lo que puede y no puede hacer. Si el punto fuerte de un futbolista es el regate, no le vas a limitar. Nos deja hacer muchas cosas porque sabe de lo que somos capaces. Tenemos una mentalidad colectiva muy clara", decía Laporte. "Respecto al juego con Luis Enrique son matices tácticos. Siempre tenemos esquemas aprendidos, pero quizá ahora hay un poco más de libertad. Y con los jugadores que tenemos, eso es algo positivo".

"Tenemos a muchos jugadores del Barça y conocemos el juego del Barça, el 'tiki-taka' como se dice también aquí en Francia. Hay muchos jugadores que han progresado estos últimos años y que tienen el mismo estilo de juego. Anticipación en los pases, lectura de espacios, juego colectivo… Eso lo compartimos casi todos. Forma un grupo muy unido que entiende perfectamente el estilo de juego.