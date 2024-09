Laporte: "Sean treinta o noventa partidos, lo quieres jugar todo"

Luis de la Fuente, seleccionador español, y Aymeric Laporte, central de La Roja, atendieron a la prensa en la previa del Suiza-España correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Primero habló el técnico y, tras su intervención, llegó el turno del Al-Nassr.

El defensa arrancó asegurando que "ganar un trofeo como la Eurocopa te reivindica como jugador, me vino muy bien, pero a lo largo del tiempo que llevo con la selección no he dado muchos motivos para dudar de mí", comentaba sobre algunas críticas que recibió su presencia tras su llegada a la liga de Arabia Saudí. "Sí que me ha venido bien", sentenció.

A nivel colectivo, Laporte entiende que a estas alturas "hay muchísimos partidos, no hemos tenido demasiado tiempo de vacaciones". Por ello, pide que "no hay que exigirnos demasiado", aunque entiende que "hacia adentro queremos hacerlo siempre lo mejor posible porque un empate es como si fuese una derrota porque somos un equipo ganador. Venimos de la Eurocopa y la exigencia es siempre máxima, pero a veces nos encontramos con este tipo de partidos".

A la entera disposición de España

El central del Al-Nassr tiene la confianza de De la Fuente: "Me siento un jugador importante, como muchos otros", algo que revierte en el nivel mostrado: "Nos demuestra cada día que somos capaces de todo, no hay suplentes o titulares, aunque haya quien repita más". Y es que Laporte se siente un "privilegiado por estar con la selección y teniendo más minutos como tengo ahora. Me siento una pieza importante".

Aymeric Laporte, con la Eurocopa / AP

Cuestionado por la opción de "levantar la mano" y pedir al seleccionador no ser convocado si el estado físico de un jugador no es el idóneo, Aymeric tiene claro que "tanto en clubs como en selecciones siempre quieres competir. Cuando hay competición, nunca quieres ser suplente o no estar en la lista. A pesar de haber 30 o 90 partidos, lo quiere jugar todo". Pese a ello, reconoce que "es dificil seguir este ritmo porque son muchos partidos, minutos y viajes, pero como competidor queremos estar aquí".