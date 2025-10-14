Laporte lucirá el 10 de Olmo contra Bulgaria

El 10 es uno de los números más icónicos en el panorama futbolístico, ya que el jugón de cada equipo suele lucir este dorsal a su espalda. Sin embargo, en la selección española ha costado que tenga un dueño fijo en los últimos doce años. Tanto es así que esta noche, en el partido contra Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026, será Aymeric Laporte quien lo vista en su camiseta.

El futbolista del Athletic, que llegó el último a la concentración para sustituir al lesionado Huijsen, escogió el 10 del también magullado Dani Olmo. Los dorsales se eligieron un día antes del choque contra Georgia, por lo que a Laporte, que fue el desconvocado para ese partido, no le quedó otra opción que escoger un número inusual para un central, pues era el único disponible.

El poseedor más habitual del 10 en la Selección es Dani Olmo, que lo vistió en la pasada Eurocopa de Alemania. No obstante, su historial de lesiones ha provocado que haya pasado por distintas manos recientemente. En octubre del año pasado, Lamine Yamal se enfundó el 10, pero volvió al 19 una vez regresó el de Terrassa a la lista de Luis de la Fuente.

Desde la retirada de Cesc Fàbregas hasta la consolidación de Olmo en la 'Roja', han lucido el 10 decenas de futbolistas que no se terminaron de ganar un puesto en la Selección. Bryan Zaragoza, Dani Ceballos, Sergi Roberto, Sergio Canales, Carlos Soler o Marco Asensio han sido algunos de los jugadores que vistieron este mítico dorsal, a los que se sumará esta noche Laporte.