¿Por qué Laporte lleva el '10' con España?

La selección española recibe a Bulgaria en el José Zorrilla con motivo de la jornada 4 de la fase clasificatoria para el Mundial 2026. 'La Roja' afronta el partido como líder destacada gracias a los 9 puntos conseguidos hasta la fecha, situación que ha permitido a Luis de ka Fuente introducir algunas modificaciones en su once tipo.

El cambio de Grimaldo por Cucurella en el lateral izquierdo o la entrada de Samu Omorodion y Álex Baena en la línea ofensiva son algunas de las grandes novedades de la alineación de España de esta noche. Por encima de ellas, sin embargo, destaca la presencia de Aymeric Laporte, que vuelve a ser titular con la selección once meses después.

Para celebrar su regreso a la formación titular, en la que formará pareja de baile con el rojiblanco Robin Le Normand, Laporte ha escogido un dorsal de lo más peculiar. El central del Athletic llevará el '10', dejando atrás el tradicional '14' que acostumbra a lucir tanto con su club como con su selección.

El dorsal '10' acostumbra a estar asociado a los 'jugones', como es el caso de Messi en Argentina o Neymar en Brasil. Sin embargo, no es la primera vez que un defensa de la selección española se atreve a lucirlo, pues Marc Bartra ya tuvo esta peculiar iniciativa hace apenas unos años.

Laporte, que no entró en la convocatoria en el partido ante Georgia, ha sido uno de los pocos que ha tenido que escoger dorsal de cara esta noche. Al estar su '14' ocupado por Marcos Llorente, el central de origen francés ha optado por escoger un número que había quedado libre tras la lesión de Dani Olmo.

¿Cómo funciona la elección de dorsales en la selección española?

La selección española sigue un único y simple criterio en el momento de repartir los dorsales: la antigüedad. El futbolista con más internacionalidades de cada convocatoria es el primero en elegir dorsal, y así sucesivamente hasta llegar a los más 'novatos', que se tienen que conformar con los números que quedan disponibles.

Con la titularidad de esta noche ante Bulgaria, Laporte suma ya 41 internacionalidades con la selección española. Estos números le convierten en el octavo jugador más veterano de la lista de habituales, por detrás de Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Carvajal, Unai Simón, Rodri y Morata.