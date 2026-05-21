Laporte da pistas sobre el estado de Nico Williams

Aymeric Laporte, 31 años, es uno de los líderes de la selección que este verano disputará el Mundial en tierras norteamericanas. El jugador del Athletic pasó por los micrófonos del programa 'El Larguero' de la Cadena SER y habló abiertamente de asuntos de la Roja, como el estado físico de su compañero Nico Williams.

Nico se está recuperando de una lesión muscular que en un principio pareció muy preocupante, pero que ha evolucionado bien, según explicó el propio Laporte: "Nico está bien, estaba preocupado los primeros días, se temía lo peor, se pensaba muchas cosas, incluso en no llegar, pero ahora está más tranquilo" dijo el zaguero quien añadió que "ya lo he visto correr y está algo más tranquilo y relajado. Está muy bien. Además es un chico muy alegre, lo veo bien”.

Laporte habló claro sobre la selección española / AFP7 vía Europa Press

Una excelente noticia que también coincide con las buenas sensaciones que está transmitiendo Lamine Yamal. "Ahí estamos a la expectativa de cómo vuelven, de cómo están y entran con el grupo, de si están al cien por cien...", si bien añadió que conociéndoles y siendo tan jóvenes, no creo que nos perjudiquen y nos puedan dar muchas alegrías”.

Laporte se mostró muy positivo durante la entrevista y, respecto a las lesiones, apostilló "un parón por una lesión muscular, obviamente siempre perjudica más, aunque un poco de tranquilidad viene bien antes de empezar una competición”.

Centrales y portería

Sobre los centrales, Laporte tiene el puesto asegurado y normalmente ha formado pareja con Le Normand, aunque su puesto está amenazado por los jóvenes Cubarsí y Huijsen o, incluso, de un Eric Garcia o Pubill que han cuajado una gran temporada con el Barça y Atlético de Madrid, respectivamente. "El nivel es espectacular, cualquiera que juega, es una posición muy bien cubierta, hay centrales para mucho tiempo”. Laporte matizó que ocurre “lo mismo con los centrales, el medio centro... hay algunas otras posiciones más peladas, pero de centrales vamos muy bien en España” .

De la controversia en la portería, con seis guardametas en la prelista (Unai Simón, David Raya, Joan Garcia, Álex Remiro, Robert Sánchez y Leo Román". Laporte habló de su compañero y dijo que “a Unai Simón le conviene estar fuera de los debates, es un referente de la selección y el míster confiado en él. Le pasa como a mí, a nivel de temporada no podemos decir nada excepcional por la clasificación, el míster ha confiado en casi todos los partidos en él y con la selección no lo ha hecho mal”.

Unai Simón junto a Joan Garcia en el partido disputado por España nate Egipto en Cornellà / Valentí Enrich

Para Laporte, el debate en la portería llega por “el mérito de los otros porteros y el nivel que están, es uno de los puestos en que más calidad hay, en los centrales y los porteros, la elección es muy difícil".

"No tengo buena prensa"

En el aspecto personal, el central rojiblanco recordó que “no me suelo esconder, cuando ganamos la Eurocopa ya lo dije, que ir a Arabia no era una retirada y he seguido jugando al fútbol, ahora en Europa y en la selección, el movimiento se demuestra andando, aunque me digan las cosas, yo hago mi camino. Me vale con tener la confianza de mi alrededor y la del míster”.

Aymeric Laporte ya tiene hambre de Mundial / Julio Munoz / EFE

Laporte se incluyó en el grupo de jugadores que "no tienen buena prensa", aunque lo consideró lógico porque "voy a contracorriente". El zaguero argumentó "soy un francés que juega en España, en el Athletic con la filosofía, un francés que pueda jugar es otra contracorriente, me fui a Inglaterra a Arabia Saudí, donde estaba mal visto para ir al fútbol. Fui de los primeros en dar el paso, tuve muchas críticas en ese momento".

De todos modos, 'Ayme' indicó que todos los comentarios adversos "no me afectan demasiado. Ya son muchos años y sé de lo que va”.

·