Lamine Yamal: "Tuve miedo de perderme el Mundial"

Lamine Yamal continúa con su proceso de recuperación en las instalaciones de la Ciuidad del Fútbol de Las Rozas. El jugador afronta la recta final de este percance con optimismo y ganas de disputar el que será su primer Mundial. Eso sí, Lamine admitió que tuvo miedo de no poder jugarlo.

“Por fin ha llegado el momento, desde que acabó la Eurocopa esperábamos este día, llegamos como campeones de Europa, vamos a por todas", explica mientras se hace la maleta camino de Las Rozas.

El momento más duro fue su lesión ante el Celta. “Recuerdo la secuencia en que me lesionó, estaba rezando por dentro porque fuera una rampa o cualquier cosa, no había tenido una lesión de isquio, tenía miedo que fuera grave o poder recaer y poder perderme el Mundial”.

"Es de locos"

Una vez confirmado que podría estar en la Copa del Mundo, Lamine señaló que ahora "mi mente está como no haber jugado en toda la temporada, estoy con muchas ganas de poder debutar”.

El de Rocafonda da mucho valor al Mundial y tira la mente atrás para observar "que es como si llevara diez años jugando a fútbol y son solo tres, hace cuatro jugaba con mis amigos en el polideportivo y para un niño vivir esto debe ser algo de locos”.

La ilusión no le falta y se ha imaginado “mil veces levantando una copa del mundo en mi habitación. Es lo más grande que tiene el fútbol”.

La clave de su éxito radica en que “mi exigencia es muy alta, de tener un alto nivel. Si fuera la de otro jugador, no sería el mismo. Me lo tomo como un reto y lo demuestro”.

"Por Neymar iba Rusia en tren"

Lamine tiene mucha paciencia con los niños, algo que entiende y explica con una reflexión: “Pagaría mucho por ser anónimo, es lo único malo de nuestra vida, con los niños es con quien más empatizo, te tienes que parar y hacer una foto, yo en mi época moriría para hacerme una foto con Neymar cuando era pequeño, si iba Rusia en tren, iba en tren para hacer la foto”.

De su hermano pequeño dice que le gustan "Neymar, Pedri, Raphinha, yo y Cristiano también”. Y en cuanto a al selección pone en valor que "tenemos una de las mejores que han existido, con Rodri como mejor del mundo, Oyarzabal es top, está con confianza, a Pedri me encanta verle jugar, Cucurella parece otro. En la portería tenemos a los tres mejores”.