Lamine Yamal rompe otro techo histórico y supera a Messi: "No puedo pedir más"

Cualquier adjetivo se nos queda corto con Lamine Yamal. En el olimpo futbolístico desde hace tanto que asusta, escribió su nombre en la historia de los Mundiales. El genio culé abrió la lata a los diez minutos del partido frente a Arabia Saudí tras empujar el balón que centró Oyarzabal desde la izquierda. España salió "picada" al césped para enfrentarse a Arabia Saudí, a la que goleó por 4-0 tras el decepcionante empate sin goles en el debut mundialista frente a Cabo Verde. Pasó de perder el cartel de favorita a recuperarlo en cuestión de días. El fútbol es así de cambiante.

Todo salió a pedir de boca: una primera media hora brillante, gol de Lamine, doblete de Oyarzabal y Luis de la Fuente pudo dosificar a Pedri y al propio Lamine y dar más minutos de rodaje a Mikel Merino y Nico Williams. "Era el plan, salir media parte y poder descansar pero sobre todo ayudar al equipo", aseguró el '19' tras el triunfo.

Especialista en pulverizar récords de precocidad

Lamine, que celebró su primer gol en un Mundial con su característico 304, el código postal de Rocafonda, se convirtió, con 18 años y 343 días, en el octavo jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. Un tanto que le permitió superar al mismísimo Leo Messi, que lo logró con 18 años y 357 días. El de Rocafonda ocupa así la séptima posición, por delante del rosarino. Gavi, compañero en club y selección, aparece aún más arriba: es tercero en la lista tras marcar a Costa Rica en Qatar 2022 con 18 años y 110 días.

Lamine Yamal celebra su gol durante el España - Arabia Saudí del Mundial 2026 / Europa Press

Esperen, que hay más. Lamine, especialista en pulverizar récords de precocidad,es el segundo jugador más joven en inaugurar el marcador en un partido en toda la historia de los Mundiales. Supera a Divock Origi (19 años y 65 días), aunque no alcanza la marca estratosférica de Pelé, que lo logró con 17 años y 241 días en 1958 ante Gales.

"Es el gol más importante que he marcado hasta ahora"

Luis de la Fuente recurrió a él como solución de urgencia para desatascar un debut que acabó 0-0 y fue el futbolista más desequilibrante del encuentro. Ante los Halcones Verdes partió como titular y dejó claro que las molestias físicas ya son agua pasada. "Siempre he soñado con estar en un Mundial. El otro lo vi estando en clase... y hoy poder estar aquí es algo muy grande", manifestó a los micrófonos de 'DAZN'.

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Durante el descanso, confesó, con una sonrisa de oreja a oreja, que "es el gol más importante que he marcado hasta ahora". Así lo documentó la RFEF en sus redes sociales: "Sienta muy bien. Era mi debut como titular, no puedo pedir más..."