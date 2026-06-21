Lamine Yamal responde a las críticas con un mensaje rotundo: "Estoy aquí"

Lamine Yamal habla en el campo. Lo dijo Luis de la Fuente en la previa y lo confirmó el propio jugador: España salió "picada" al césped para enfrentarse a Arabia Saudí, a la que goleó por 4-0 tras el decepcionante empate sin goles en el debut mundialista frente a Cabo Verde.

La Roja pasó de perder el cartel de favorita a recuperarlo en cuestión de días. El fútbol es así de cambiante. Imprimió un ritmo de juego altísimo y preciso desde el inicio y festejó su primera diana en la Copa del Mundo en el minuto 10.

Todo partió de un saque largo del meta rival. La puso en campo contrario Mohamed Alowais y la repelió Pedri por alto para activar el contragolpe, conducido por Álex Baena, una de las cuatro novedades de la alineación del seleccionador riojano. El atlético conectó con Mikel Oyarzabal, cuyo centro con la izquierda de un lado a otro rebasó a la defensa contraria para la llegada por la derecha, culminante, de Lamine, que entró en la titularidad con desborde, atrevimiento y un gol.

Dosificado

España se marchó al descanso con un contundente 3-0 y Luis de la Fuente aprovechó para dosificar a su gran estrella. "Era el plan, salir media parte y poder descansar pero sobre todo ayudar al equipo. Dependía del partido, ha salido como queríamos, el 3-0 permitió descansar y perfecto", aseguró el culé.

Además, igualó un registro que hasta ahora solo ostentaba Pelé: se convirtió en el segundo jugador de la historia que marca y abre el marcador en un partido de un Mundial con 18 años o menos.

El '19' de la Selección celebró su gol con su ya característico 304, el código postal de Rocafonda, y con un gesto que no pasó desapercibido: se llevó la mano a la oreja. Horas después, terminó de aclarar el significado de esa celebración con una publicación en Instagram.

En el carrusel de fotos no solo aparece él, sino que se puede ver un vídeo de unos hinchas saudís que le dedicaron un cántico en los días previos al choque: "Where is Yamal?" (¿Dónde está Yamal?), recitaban. Lamine se lo guardó y escribió "I'm here" (Estoy aquí) en su publicación. "Vamos España!! Gracias a todos por el apoyo, siempre con dios", añadió.

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La afición de los Halcones Verdes intentó desafiar al genio del Barça y de la Selección, pero la jugada les salió mal. Lamine respondió de la mejor manera posible: marcando y liderando la victoria de España.