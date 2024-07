Lamine Yamal: "Queda lo más importante: llevarnos el título"

Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó este martes, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora "queda lo más importante", que es lograr "el título" del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

"Estoy muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título", expuso tras el encuentro disputado en el estadio Allianz Arena de Múnich, en declaraciones a Televisión Española.

Lamine Yamal marcó el gol del empate. "Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente", declaró el joven futbolista del FC Barcelona, que el próximo sábado 3 de julio cumplirá 17 años.

Con el gol anotado contra Francia, el jugador del FC Barcelona se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Eurocopa con 16 años y 362 días.