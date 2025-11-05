Lamine Yamal y Pedri, protagonistas del estreno de la equipación de España para el Mundial

Poco más de 15 años después del gol de Iniesta que supuso la primera Copa del Mundo, la Selección de España ya ha anunciado cuál será su equipación de cara al Mundial de 2026.

La camiseta tendrá un detalle que puede llegar a recordar a la equipación azul marino con la que el de Fuentealbilla penetró las redes de Países Bajos, pues al característico color rojo se le añade un tono parecido de azul en los hombros y mangas. Más allá de los detalles azules, la marca Adidas ha decidido incluir unas finas líneas verticales amarillas que completan la pieza. Para presentarla, los protagonistas ha sido Lamine Yamal, máxima estrella tanto con su club como con la Selección, y Pedri, jugador más comparado con el gol en Johannesburgo.

El de Rocafonda se encuentra inmerso en una temporada algo complicada para él, pues las polémicas extrafutbolísticas y su lesión en el pubis, de la que todavía no está recuperado, le dificultan brillar como en la anterior campaña. Sin embargo, incluso así, suma cuatro goles y siete asistencias entre club y selección. El joven jugador buscará consagrarse como élite Mundial en un año en el que podría ganar su primera 'orejona' y su primera Copa del Mundo.

"El ambiente en la Selección es parecido al del Barça"

El otro protagonista, Pedro González 'Pedri', ha realizado unas declaraciones para la revista 'Esquire', para presentar la nueva elástica de la 'Roja'.

Sobre la nueva adquisición para su colección de equipaciones, afirma que es un diseño que le "encanta", aun siendo "bastante diferente a la anterior", aunque sobre todo lanza un deseo: "Ojalá nos dé buena suerte en el Mundial".

En un momento de tensión a nivel club, Pedri compara el ambiente del vestuario con la selección española: "El ambiente en el vestuario de la selección es muy parecido al del Barça, especialmente porque en el núcleo de la selección hay varios jugadores del Barça", cuenta antes de mojarse en la comparación entre los dirigentes: "A los dos les gusta ganar, evidentemente. Tienen la misma ambición por conquistar títulos. Aspiraciones que encaran de una forma similar: insistiéndonos que debemos creernos que somos los mejores e ir para adelante", detalla Pedri.

Pedri con la nueva equipación de la Selección / Marc Gómez / César Núñez en la revista Esquire

El Mundial, siete partidos que lo significan todo

Preguntado por la importancia que le da al Mundial, 'Pedri Potter' lo tiene claro: "Un Mundial es muy diferente a todo. Es diferente a una Liga, a una Champions, incluso a una Eurocopa. De repente todo se detiene para ver los partidos de selecciones de todo el mundo luchando por el mismo objetivo."

Para cerrar, el '8' del Barça es consciente de que le falta a la nueva camiseta para ser perfecta: "Falta una estrella más, la que le pondremos este verano", dice el mediocampista en un deseo que comparten todos sus compañeros de vestuario en la Selección de España.