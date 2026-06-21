Lamine Yamal: "Con el paso del tiempo acabaré jugando por el centro"

Lamine Yamal será el gran protagonista esta tarde del partido que enfrentará a la selección española con la de Arabia Saudí. El jugador del Barça no está todavía al cien por cien pero apunta a titular. El combinado de Luis De la Fuente necesita de su estrella tras el inesperado empate ante Cabo Verde en la primera jornada de esta fase de grupos.

El de Rocafonda ha concedido una entrevista al diario 'El País' previa al encuentro en la que reflexiona con una tremenda madurez a pesar de tener solo 18 años. Lo hace de la vida, del Mundial, de su juego, de su personalidad... Por ejemplo, tiene muy claro que a pesar de todas las diabluras que hace en la banda, acabará jugando por el centro. "Me defienden tres. Y en el único sitio donde no te pueden defender tres es en el medio. Hay mucha gente. Con el paso del tiempo acabaré ahí, porque en banda es muy fácil defender con tres, pero en el medio no pueden defenderme", reflexiona Lamine, que tiene claro que no jugará hasta los 40, como Leo Messi: "Imposible. Imposible. Imposible. Jugar, a lo mejor. Pero a ese nivel es muy, muy, muy difícil. Y debes tener muchas ganas también. Para mí es el mejor y lo sigue demostrando. Tiene ventaja sobre todos y tiene 40 años", dice el catalán.

Lamine habla del Mundial y de las críticas recibidas por la selección española tras el empate ante Cabo Verde. Y lo hace con un mensaje a la prensa. "Que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0. Francia ha ganado 3-1. ¿Y ya pensáis que la final es Francia-Argentina? No lo comprendo. En vez de disfrutar de los partidos, queréis sacar una conclusión muy rápida. Ahora España es malísima. Pero los que sabéis, sabéis que no es así. Hasta el 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy", dice.

Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal ante Cabo Verde / EFE

El delantero del Barça reflexiona sobre el fútbol que le gusta, dejando claro que el suyo es una mezcla del fútbol de calle y de academia: "Yo creo que sí. En los jugadores que van saliendo ahora, el problema que veo es que con cuatro años ya se apuntan a un equipo de fútbol y, en el equipo, te dicen: “Bueno, el lateral tiene que controlar y dársela al extremo; el extremo tiene que controlar y dársela al pivote. Tienen que defender todos, tienen que atacar todos, tenemos que tocarla todos”. Y cuando yo jugaba en la calle era: el que meta dos goles gana y el otro se va fuera. Entonces, tener picardía, no sé, disfrutar. Yo echo de menos que la gente disfrute viendo fútbol. Yo antes veía mucho fútbol y ahora me cuesta, porque para ver un partido necesito jugadores como Neymar, como Isco, como Benzema, como Vinicius, como Cherki… jugadores que te guste verlos. No hace falta que sea un brasileño como Ronaldinho. Yo no he visto a Henry en directo, pero en vídeos me encantaba".

Y tiene claro que no ha llegado a su tope y que todavía va a mejorar. "Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve. Sé que el camino es muy largo y que tengo muchas cosas que mejorar. Sé que la gente me ve como que este es mi nivel y ya está. Pero toda esa confianza que yo tengo puedo aprovecharla para muchas cosas. Insisto: me queda mucho camino, mucho que mejorar. Y mucho, mucho, mucho fútbol. Tengo 18 años".

La vida hay que disfrutarla

Lamine, en la entrevista con 'El País', reflexiona también sobre la vida y su forma de ser. "Yo creo que hay dos formas de ver la vida. Está la gente que vive una vida normal y luego pasa al lujo, pero con calma. Y luego estoy yo, que entiendo que hay que disfrutarla. Creo que la gente piensa mucho las cosas: qué pasa si hago esto, qué pasa si conozco a esta persona, qué pasa si esta relación acaba, qué pasa si me compro esto y luego no lo quiero. Yo creo que, cuando sea mayor, todo el dinero que gane no lo voy a gastar. Tengo la capacidad de dejarle a mis hijos y, al mismo tiempo, disfrutar la vida. Porque la vida hay que disfrutarla", dice el de Rocafonda.

Lamine, en la cama del hotel / IG

Y tiene muy claro lo que significa disfrutar la vida. "Hacer todo lo que me apetezca hacer, ya que no podía hacerlo de pequeño, lo voy a hacer ahora y sin miedo a que a lo mejor sea demasiado. Porque me lo he ganado yo. Yo no tenía nada y todo lo que tengo me lo he ganado jugando al fútbol. No es algo que me hayan regalado ni lo he heredado de nadie. Entonces, creo que tengo el poder de hacer lo que quiera con mi vida. Para mí eso es una ley de vida: lo que tú has conseguido, puedes hacer lo que quieras con ello. Es verdad que necesitas consejos de todo el mundo: “Yo aquí no haría esto o no sé qué”. Y me parece bien".

Y una última reflexión sobre su proceso de maduración. Lo ha hecho muy rápido. "Todo el mundo tiene problemas en su vida. Todo el mundo: usted, yo, el que esté leyendo esta entrevista. Pero hay cosas que son normales en un niño y otras que no. Yo he tenido que vivir solo antes. He tenido que estar lejos de mis padres. Hay veces que, de pequeño, quieres cosas, tienes deseos, y no puedes cumplirlos. Entonces, aprendes a aceptar que tu vida es así y a valorar todo lo que hacen tus padres. Todos esos procesos, ver que mi madre sufría, que intentaba cualquier cosa para hacerme feliz… Todo eso me ha hecho madurar antes y me permite que, con 18 años, pueda entrar en un vestuario de veteranos sin parecer un niño", acaba.