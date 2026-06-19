Lamine Yamal: "Messi es el mejor de la historia y si alguien tiene dudas es porque las busca"

El estreno de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no fue el esperado. La Roja no pudo pasar del empate ante Cabo Verde y no estuvo a la altura de las enormes expectativas generadas. El combinado dirigido por Luis de la Fuente, sin embargo, ya piensa en pasar página y lograr una victoria contra Arabia Saudí este domingo para "demostrar lo que somos".

Así lo ha dejado muy claro Lamine Yamal en su primera entrevista durante la presente edición de la Copa del Mundo. La estrella del FC Barcelona intentó revolucionar el partido del debut desde el banquillo y su inicio fue eléctrico, pero no pudo marcar diferencias y comandar a la Selección hacia la victoria. El de Rocafonda, sin embargo, se siente "muy bien" físicamente, preparado para ser titular "y jugar lo que el míster considere".

"Aún es pronto para jugar un partido entero, no es el momento, pero sí que puedo empezar y jugar los minutos que quiera el míster. Elige él. Yo me encuentro muy bien y estoy con ganas. Llevaba mucho tiempo fuera del campo, pero me encuentro muy bien", ha declarado en una entrevista en 'Televisión Española' el futbolista catalán, muy consciente de su jerarquía en la actual campeona de Europa. "Lo llevo con calma. No es algo diferente para mí. Sé lo que soy, en España y fuera. Lo que tengo que hacer es intentar dar el máximo", ha apuntado.

El '10' del Barça ha explicado que las dos lesiones que ha sufrido esta temporada le han ayudado a madurar. "Nunca había tenido ningún problema físico y espero que no me vuelva a pasar, pero si sucede tocará ser profesional. Claro que pensé en el Mundial cuando me lesioné, pero los médicos me tranquilizaron y, afortunadamente, aquí estoy", ha recordado.

El mal inicio de España

Lamine ha reconocido que estuvo nervioso durante el duelo ante Cabo Verde porque "quería salir y ayudar en el campo" fruto de sus "ganas y ambición", pero también entiende que tanto él como Nico Williams, que también ha llegado 'tocado' al Mundial, deben entender que tienen que "ir entrando poco a poco, con calma". En ningún caso le molestó el hecho de disputar menos de media hora frente al conjunto africano: "¿Estaba serio en el entrenamiento posterior? Entiendo que el trabajo de los periodistas es hablar de algo. Cuando no hay nada, toca inventar como lo hago yo en el terreno de juego. Simplemente estuve jugando toda la tarde a la Play y estaba dormido".

"Es mejor pasar página. Hubo un revuelo gigante por un empate. Para mí, ganar 6-0 el primer partido no vale de nada. Lo importante es coger sensaciones. El domingo hay que ganar, pero el empate contra Cabo Verde no dice nada. Toca pasar página y ganar", ha dicho para esperanzar a la afición española.

"¿Argentina? Somos España y queremos jugar contra las mejores"

Preguntado por el hat-trick de Leo Messi contra Argelia, el atacante blaugrana ha sido igual de contundente y descarado que siempre. "Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas de ello es porque las busca. Mi ídolo es Neymar por estilo de juego, pero Leo es el mejor de la historia", ha elogiado.

No tiene miedo Lamine de enfrentarse a la vigente campeona del mundo. "Podemos cruzarnos en dieciseisavos o ya en la final. Para ganar el Mundial tienes que ganar a los mejores. Somos España y queremos jugar contra los mejores", ha justificado antes de manifestar que no piensa en los premios individuales: "Mi obsesión no es marcar como lo han hecho Mbappé o Messi. Mi estilo de juego es otro y ellos me sacan 10 años. Además, puedo meter 16 goles y que nos eliminen en octavos o cuartos".