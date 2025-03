Lamine Yamal tiene un mensaje para Van der Vaart

Que alguien como Van der Vaart llame vago a un chaval de 17 años que acaba de empezar ya dice mucho de la catadura moral del personaje, pero es que quienes pudimos seguir la carrera del holandés pudimos comprobar que el sacrificio no era una de sus grandes virtudes. No hace tanto dejó esta perla: “Ahora me siento a ver los partidos porque estoy gordo y no puedo jugar”.

Tenía tanta clase el holandés que ahora aún sigue viviendo de ello, aunque a veces deba atacar gratuitamente a quienes no lo merecen para seguir teniendo un micro. Seguramente por eso Lamine, al que fijo le llegaron sus palabras, nada más arrancar el encuentro protagonizó dos jugadas defensivas destacables, una de ellas acabó en una cesión criminal de De Jong a Verbruggen que casi acaba en gol. Aún faltaba para que el de Mataró le gritara a la oreja a Rafael que, por favor, no haga el ridículo.

Lo cierto es que el primer tiempo no fue de lo mejor que se le ha visto al de Rocafonda. Sí, tocó poco balón, pero cada vez que recibía pasaban cosas, aunque no siempre acabaran bien porque le faltó precisión en algunas contras que, bien llevadas, habrían permitido a los de De la Fuente ampliar la ventaja en el marcador. Maatsen sufrió para defender a Lamine, que se fue un par de veces con acciones llenas de calidad marca de la casa, esos regates secos que rompen caderas. En uno de ellos dejó solo a Oyarzábal ante Verbruggen, al que superó con un disparo cruzado con la derecha. No subió al marcador porque estaba en fuera de juego. El pase salió cuando tocaba, pero el vasco midió mal la línea.

Un poco de Lamine es mucho

Con Mingueza se entendió a medias porque la forma de defender de España no es la misma que con Koundé en defensa. El francés y el de Mataró han aprendido a entender con solo mirarse. Óscar, pese a haber crecido en la misma escuela futbolística, La Masia, se vio obligado a mantener la prudencia y evitar aventuras ofensivas, lo que, en parte, minimizó la presencia de Lamine Yamal.

Olmo, Oyarzábal y Lamine, ante Países Bajos / Associated Press/LaPresse / LAP

De hecho, solo intentó un disparo que chocó en Maatsen, defensa del Aston Villa. Eso sí, el blaugrana siempre buscó dar salida a la contra a sus compañeros, pero le llegaron pocos balones, así que lució poco. El segundo llegó cuando España había recibido el empate, desde la frontal y tras un recorte. Lo peor fue ver cómo Depay se iba al suelo en una fea entrada al canterano del Barça. Pero un poco de Lamine es mucho y fue él quien lideró una contra que entre Nico y Oyarzábal acabaron en el segundo de España.

De hecho, acabó de activarse a lo grande cuando empató Países Bajos. Fueron sus mejores minutos, pese a que los anteriores no fueron malos. Pero a partir de entonces el peligro generado por el extremo fue máximo. Tanto que, como ocurre con los más grandes de entre los grandes, apareció cuando más se le necesitaba. Control tras balón largo con el exterior, recorte y chicharro. Van der Vaart, ¿por qué no te callas?, que diría el Emérito.

Holanda empató de penalti y, tras la prórroga, Lamine falló su disparo en la tanda decisiva, pero España acabó metiéndose en la final de la Final Four y los Países Bajos de Van der Vaart se quedaron fuera.

