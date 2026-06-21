Lamine Yamal marca su primer gol en un Mundial y 'cambia' a España

"Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve", dijo Lamine Yamal en una genial entrevista en 'El País' en la previa del partido de España contra Arabia Saudí. El genio de Rocafonda tenía muchas ganas de silenciar las críticas tras el flojo debut de La Roja contra Cabo Verde, en el que solo disputó 20 minutos al regresar de lesión. Ni un cuarto de hora de juego tardó la estrella del Barça en dejar muy claro que quiere dejar huella en su primer Mundial. Todo el mundo lo esperaba. Y no decepcionó.

Lamine no necesitó ni un minuto, de hecho, para generar la primera ocasión de peligro. Se deshizo de varios rivales con extrema superioridad, futbolística y también física, y buscó un centro al segundo palo que no encontró rematador. En el 3', el futbolista catalán lo probó desde fuera del área con un disparo que se marchó desviado. Eléctrico, fresco, con ganas de 'fiesta'. España necesitaba su mejor versión para disipar dudas rápidamente y él estuvo a la altura de las expectativas que él mismo se puso. "Vamos a demostrar lo que somos", avisó en otra entrevista, en este caso a 'Televisión Española.

El atacante culé marcó culminando una buena acción colectiva de la selección española. Álex Baena habilitó a Mikel Oyarzabal y el atacante de la Real Sociedad asistió a Lamine, quien no falló a placer desde el segundo palo. El '19' anotó de esta manera el primer tanto de La Roja en el Mundial 2026 y allanó el camino hacia la victoria contra Arabia Saudí. El propio Oyarzabal, con un doblete, se encargó de sentenciar el encuentro antes de la pausa de 'hidratación'.

Otra España

Más allá de su primer gol en una fase final de la Copa del Mundo, Lamine demostró que es uno de esos futbolistas que lo cambia todo. España fue una selección muy diferente a la del debut contra Cabo Verde, en gran medida, gracias a su descaro y desparpajo. Pidió el balón en cada acción de ataque de los de Luis de la Fuente y fue una amenaza constante. También se sacrificó en defensa en los pocos intentos de estirarse del conjunto asiático.

El extremo blaugrana ilusionó con una extraordinaria primera mitad a los aficionados españoles... y mandó un contundente aviso al resto de candidatos al Mundial. Los problemas musculares que le impidieron acabar la temporada con el Barça ya forman parte del pasado y, aunque aún no está para jugar 90 minutos, las sensaciones que mostró en su primera titularidad fueron excelentes. Está muy cerca de su mejor nivel... y eso es una gran noticia para los intereses de La Roja.

Máxima prudencia

A pesar de que estuvo a gran nivel, Lamine fue sustituido al descanso por Yéremy Pino. Ya era la idea inicial de De la Fuente "pasara lo que pasara" en la primera mitad, tal como explicó su ayudante Juanjo González en 'TVE', y el resultado del encuentro acompañó. Toda prudencia es poca, más si cabe tratándose del líder indiscutible de una selección que tampoco puede contar con un Nico Williams al 100% en el otro extremo.

Leo Messi, Harry Kane, Erling Haaland, Vinicius, Kylian Mbappé... Todas las otras grandes estrellas ya habían 'mojado' en el Mundial. Solo quedaba Lamine, condicionado por haber jugado menos de media hora en su primer encuentro. No tuvo que esperar más allá del segundo encuentro el de Rocafonda para ver portería y dar comienzo a su prometedora historia en la competición más prestigiosa del mundo del fútbol.