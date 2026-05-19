Doctor Ripoll, experto en medicina deportiva: "Lamine Yamal llegará bien al Mundial"

Lamine Yamal está siguiendo su recuperación con el objetivo puesto en el debut de España el 15 de junio. El duro palo que significó la lesión de Fermín López, contrasta con el optimismo reinante alrededor del crack de Rocafonda.

El propio jugador está transmitiendo buenas sensaciones en sus apariciones públicas, como en la rúa o en la despedida de Robert Lewandowski, y los doctores también consideran que su lesión muscular estará reparada para la Copa del Mundo.

El prestigioso doctor Ripoll, por ejemplo, declaró en El Larguero de la Cadena SER que considera "que va a llegar bien, porque serán 49 días para recuperarse desde una lesión que, como todos recordamos, no fue muy violenta. Creo que tiene una edad en la que puede recuperarse perfectamente para estar en el Mundial".

Nico Williams y Merino

El panorama es más dudoso para Nico Williams y Mikel Merino, dos jugadores a los que De la Fuente esperará hasta el último momento. Respecto al jugador del Athletic, el doctor afirmó que "faltan bastantes días para la fecha límite y hay un partido que, sobre el papel, se puede disputar con los suplentes" (Cabo Verde), dándole aún unos días extra al futbolista para recuperarse. "Podría estar perfectamente", concluyó, "salvo que alguien cometa algún error, empezando por el mismo futbolista, porque todos quieren apurar los plazos".

Mikel Merino se recupera de una lesión en el pie / TOLGA AKMEN / EFE

En cuanto a Mikel Merino, su reflexión fue que "yo creo que el seleccionador va a arriesgar, salvo que haya algo que se tuerza en estos días". Merino se recupera de una fractura en el pie derecho y para el inicio del Mundial "habrá hecho cuatro meses de recuperación, un plazo razonable... La lesión se puede objetivar bien porque es del hueso y las pruebas demuestran su estado". Para Ripoll, Merino llegará en un estado físico "regular" después de 120 días de parón, pero puede llegar a estar en una "buena situación para colaborar con el equipo" si empieza a entrenar ahora.

Zubimendi ha pasado de ser indiscutible a suplente en el Arsenal / ANDY RAIN / EFE

Cabe recordar que el jugador del Arsenal ya ha empezado a correr y es una pieza fundamental para De la Fuente en el centro del campo en una posición que se disputa con Fabián, del PSG. Rodri y Pedri parecen los otros dos fijos en la línea de tres del centro del campo dentro del habitual 4-3-3 que utiliza el seleccionador español.

En el puesto de pivote, Rodri ya jugó 60 minutos en la final de la FC Cup frente al City después de superar su lesión en la ingle, mientras que Zubimendi se ha caído del equipo titular en los últimos cuatro encuentros. Pese a su suplencia con Arteta, el vasco es indiscutible en los planes del entrenador de Haro.

Eric Garcia

En cualquier caso, el estado de los pivotes aumentan las opciones de Eric Garcia de estar en la Copa del Mundo. El de Martorell llegaría como central, pero puede adaptarse al medio centro con facilidad. Eric Garcia se ha ganado a pulso estar entre los 26 elegidos por su fiabilidad. Pablo Barrios, otra opción para el pivote, sigue lesionado, mientras que Aleix Garcia, del Bayer Leverkusen, no entró en la última citación.

Eric Garcia, en los Juegos Olímpicos de París / JUANJO MARTIN / EFE

De la Fuente anunciará su convocatoria el próximo lunes a las 12.30 h. y se espera con gran expectación por los casos que hay en el aire. El técnico ya anunció que se llevará a algunos jugadores más, fuera de la lista, para completar los entrenamientos y preparar el duelo amistoso ante Irak del 4 de junio en Riazor.

España viaja el día siguiente hacia Estados Unidos y disputará el 8 de junio un amistoso en Puebla (México) ante Perú para completar la preparación pensando en el debut frente a Cabo Verde del 15 de junio en Atlanta.