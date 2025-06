Lamine Yamal: "Lo importante es hablar dentro del campo"

España terminó sufriendo un encuentro ante Francia que tenía prácticamente sentenciado. Aun así, el encuentro fue una exhibición del conjunto de Luis de la Fuente que llegó a ir ganando por 5-2 a toda una subcampeona del mundo. El MVP del encuentro fue Lamine Yamal. En toda la semana inmersos en el debate por quien será el Balón de Oro, el azulgrana dio un paso de gigante tras hacer un partidazo ante su gran rival, Dembélé, que no estuvo nada acertado.

"Es normal que Francia te haga sufrir, son una gran selección, pero estamos muy contentos por la victoria. La final será un partido similar a este. Ganará el mejor y ojalá traer la copa para España", afirmó el joven jugador del Barça.

Sobre el Balón de Oro, Lamine no quiso entrar aunque dejó claro que estos partidos importantes son los que más le gustan: "Quiero darlo todo cuando hay grandes partidos, lo importante es hablar dentro del campo. Siempre se lo digo a mi madre, que intento darlo todo. Es lo que me motiva de jugar al fútbol, para eso me levanto por las mañanas. Dembélé es un gran jugador, pero estamos en la final".

"Ojalá gane el Balón de Oro"

Nico Williams, su compañero de baile, habló sobre el gran partido de Lamine al terminar el encuentro: "Le diría a Lamine que siga trabajando con la misma humildad de siempre y que ojalá gane el Balón de Oro".

El vasco marcó el primer tanto del encuentro tras una gran jugada colectiva y puso en valor el trabajo del equipo: "Ha sido un partido muy difícil. Tenemos un gran equipo y ojalá ganar la final. Oyarzabal me ha dicho que me pegase a él que cuando pudiese me pondría a correr. Es un jugador muy inteligente".

El segundo en mojar fue Mikel Merino, que aprovechó un cambio de táctica con Pedri para avanzar su posición y poner el 2-0 en el marcador.

"No esperábamos que el partido terminase así tras el 5-2. En la máxima elite no puedes dar por hecho nada hasta el final, tienen grandes jugadores. Cuando nos han faltado las fuerzas nos han hecho pagarlo. Vamos a competir por un título más", analizó el del Arsenal.

Esta era la segunda vez que marcaba en este estadio tras el gol en el último minuto ante Alemania en los cuartos de la Eurocopa: "Muy contento, este estadio tiene algo especial para mí y los míos. Otra ocasión que jamás voy a olvidar", haciendo referencia a que su padre también marcó con La Roja en este mismo campo.

"No hemos dominado tanto como queríamos pero hemos sido efectivos"

Aunque Lamine se llevó el MVP por sus dos goles, en España uno de los jugadores más importantes es Pedri. El centrocampista del Barça estuvo espectacular y marcó el cuarto de la selección en una jugada de magia pura: "Lo hemos vivido con nervios hasta el final. No nos imaginábamos un partido así. Hemos marcado las que hemos tenido. No hemos dominado tanto como queríamos pero hemos sido efectivos".

El cambio táctico con Mikel Merino también ayudo a que Pedri mejorase mucho y en ese momento España empezó a brillar: "Cuando toco más la pelota estoy más a gusto. El míster nos ha dicho que nos cambiásemos y ha ido bien. Cuando tenemos el balón tenemos flechas arriba que hacen magia".