Lamine Yamal entrena a tope con el grupo pensando en el partido de cuartos ante Bélgica

España ya ha empezado su preparación para afrontar los cuartos de final ante Bélgica. Tras la épica victoria frente a Portugal por la mínima que certificó el billete entre las ocho mejores selecciones del Mundial, el conjunto de Luis de la Fuente ha completado este martes una sesión de recuperación en el Cotton Bowl de Dallas, escenario donde disputará su próximo compromiso.

Bajo un calor sofocante, la Roja ha vuelto al trabajo con un ambiente inmejorable y solo dos ausencias sobre el césped.

Lamine entrena con el grupo

La gran noticia de la sesión ha sido la presencia de Lamine Yamal, que se ha ejercitado con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros, a diferencia de en la sesión de después de eliminar a Austria, en la que se quedó en el gimnasio, gestionando cargas. El extremo azulgrana ha completado toda la sesión sin limitaciones y transmite las mejores sensaciones de cara al encuentro de cuartos ante Bélgica.

Los únicos futbolistas que no han saltado al terreno de juego fueron Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. Los dos centrales titulares de la selección Española han permanecido en el gimnasio siguiendo un plan individualizado de recuperación. En ambos casos, el cuerpo técnico ha optado por gestionar las cargas físicas tras el exigente esfuerzo realizado frente a Portugal, en el que lograron una nueva portería a cero, sin que exista especial preocupación por su evolución.

Sonrisas y euforia bajo el sol de Dallas

Más allá de las ausencias, la sesión volvió a reflejar el extraordinario ambiente que se vive dentro de la concentración española. El pase a los cuartos de final ha reforzado todavía más la confianza de un grupo que continúa transmitiendo unión, tranquilidad y optimismo en cada entrenamiento.

El intenso calor del Cotton Bowl no impidió que las sonrisas fueran las protagonistas de una sesión marcada por la relajación y las buenas sensaciones. Con la moral por las nubes tras eliminar a Portugal, la selección afronta ahora con máxima ilusión el reto de seguir avanzando en un Mundial en el que ya se ha consolidado como una de las grandes candidatas al título.