Lamine Yamal entrena con el grupo a cuatro días del debut en el Mundial

A pocos días del inicio oficial del Mundial 2026 para la selección española, Lamine Yamal ha dado este jueves 11 de junio una excelente noticia al saltar al campo de entrenamiento en Chattanooga (Tennessee) junto al resto del grupo.

La estrella del FC Barcelona, que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el tramo final de LaLiga tras marcar un penalti ante el Celta de Vigo, ya entrena con normalidad a solo cuatro días del debut mundialista de España. Incluso ha sido recibido con el ya globalizado 'pasillo de collejas' para los jugadores que reciben el alta médica.

La evolución del jugador ha sido seguida con máxima precaución tanto por el cuerpo médico de la RFEF como por el FC Barcelona. Hubo varias reuniones de coordinación entre ambas partes para gestionar su recuperación de forma segura y evitar cualquier riesgo de recaída. Tras semanas de trabajo progresivo e individualizado, su integración este jueves en el entrenamiento grupal representa un gran paso adelante y genera optimismo en el seno de La Roja.

"No hay pactos"

Aitor Karanka, director técnico de la selección española, por su parte, dejó claro el pasado miércoles desde el campo base que no existe ningún pacto con el FC Barcelona respecto a Lamine Yamal.

"No hay pactos para la vuelta de Lamine. Los médicos estuvieron en contacto y se prioriza el bienestar del jugador, viendo el mejor momento", aseguró Karanka. El técnico destacó la "fantástica relación" que mantiene con Deco y Bojan, directivos del Barça, y subrayó que la comunicación con todos los clubes es transparente.

Lamine Yamal durante un entrenamiento de la selección española en Chattanooga (EE.UU.) / EFE

Además, el director técnico no escatimó elogios hacia el joven azulgrana: "Lamine es alegría, es frescura. Es lo que hablo del grupo. Tiene esa calidad que le hará marcar las diferencias y marcar una época".

Karanka también se refirió al trabajo de los servicios médicos de la RFEF, que están gestionando las recuperaciones de Nico Williams y Víctor Muñoz. "La recuperación va bien. Luis (De la Fuente) está en contacto permanente y cuando se vea que están bien para el equipo, estarán listos", explicó.

Vuelve Nico Williams, Víctor Muñoz baja

Pues no ha habido que esperar. Es una buena señal la presencia de Nico Williams en el entrenamiento del jueves, que finaliza su proceso de recuperación y entrena junto al grupo. Sin embargo, Víctor Muñoz no ha participado en este entrenamiento con el equipo principal, por lo que su situación sigue siendo más delicada.

Es una muy buena noticia para Luis de la Fuente. El seleccionador ha sido claro en que irá con mucha cautela y dosificará los minutos de Lamine y Nico en los primeros partidos para que lleguen en las mejores condiciones a las fases decisivas. Aun así, su disponibilidad refuerza las opciones de España de cara al estreno ante Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta y aumenta la ilusión de la afición.

Chattanooga se ha convertido en el cuartel general de La Roja durante la primera fase del torneo, y ver a dos de sus mayores estrellas trabajando al ritmo del equipo en este momento clave del calendario refuerza el optimismo y la moral del grupo antes del arranque del Mundial.