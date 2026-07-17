Lamine Yamal disipa cualquier duda y entrena con el grupo a dos días de la final

Lamine Yamal ya está listo para la final del Mundial. Después de sembrar cierta inquietud el jueves al ejercitarse al margen del grupo por precaución, el extremo del FC Barcelona ha despejado cualquier duda este viernes al completar con total normalidad la sesión de entrenamiento de la selección española. A dos días del duelo decisivo contra Argentina, Luis de la Fuente recupera la tranquilidad con una de sus grandes estrellas plenamente integrada en la dinámica del equipo.

El internacional blaugrana trabajó junto al resto de sus compañeros desde el inicio del entrenamiento y no mostró ningún signo de molestias. El cuerpo técnico había optado por rebajarle la carga en la sesión anterior debido al importante desgaste acumulado durante el torneo, una decisión puramente preventiva que finalmente no tendrá consecuencias de cara a la gran final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pedro Porro y Lamine celebran un gol de España / RONALD WITTEK / EFE

España recupera la normalidad

La misma situación se ha dado con Pedro Porro. El lateral derecho, una de las grandes revelaciones de este Mundial, también volvió a entrenarse con absoluta normalidad después de haber realizado trabajo específico el jueves para controlar unas ligeras molestias musculares. Tanto él como Lamine respondieron sin problemas a las exigencias de la sesión, confirmando que ambos estarán disponibles para la cita más importante del campeonato.

Con esta noticia, España encara la recta final de la preparación con la totalidad de la plantilla disponible. Salvo un contratiempo de última hora, Luis de la Fuente podrá contar con Lamine Yamal y Pedro Porro, dos jugadores clave durante el torneo, para intentar conquistar la segunda estrella mundial de la selección española frente a la Argentina de Leo Messi.