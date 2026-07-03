Lamine Yamal no se conforma

Lamine Yamal es un inconformista. Su buena actuación frente a Austria no fue suficiente como para que esbozara su sonrisa habitual en la zona de prensa. Lamine estaba feliz por la victoria y seguir adelante, pero por dentro algo le hacía daño. "Me ha faltado el gol y alguna asistencia", dijo el de Rocafonda, que quiere mucho más.

Lamine disputó 85 minutos a buen ritmo y está preparado para los grandes envites. Su partido contra los austriacos, sin embargo, le dejó un sabor agridulce después de que el portero austriaco le sacara dos goles y no pudiera habilitar a sus compañeros para marcar. El joven, de 18 años, dijo que se encuentra "al cien por cien", pero quiere más, quiere ser la gran estrella del Mundial para contribuir a que España esté el 19 de julio en Nueva Jersey para disputar la gran final.

Luis de la Fuente conversa con Lamie durante el encuentro / Lavandeira Jr / EFE

El internacional español aclaró que su rostro serio obedecía únicamente a que ya tiene la mente puesta en el próximo partido de octavos de final, pero está claro que escondía mucho más. Se marchó por la zona mixta protegido con una gorra negra, con el trofeo en la mano, pero sin mostrar esa sonrisa que le acompaña siempre.

Gen competitivo

No había sido una noche redonda para un jugador que se exige mucho. Lamine fue la estrella en Los Ángeles, en Hollywood, cerca del paseo de la fama. Pero por dentro sentía que podía aportar aún más. Este gen ganador es el que le hace ser tan competitivo y crecer partido tras partido.

No le importaba el rival para los octavos de final. Solo piensa en seguir avanzando y alcanzar la gran meta que es levantar la Copa del Mundo. Un paso previo al que podría ser su primer Balón de Oro. Ni una hipotética semifinal frente a Francia le frena en absoluta. Olise y compañía no le intimida. Él se ve a la altura de los mejores. Y lo está.

Pedro Porro

Lamine se entendió muy bien con Pedro Porro, quien habló del de Rocafonda para destacar que "es difícil coger el ritmo cuando vuelves de una lesión, pero ya está demostrando el jugador que es. Le apoyamos cuando lo necesita. En mi caso, estoy concentrado en lo que le viene bien a él. Con el paso de los partidos, el grupo lo nota y es importante para todos".

La banda derecha funcionó muy bien con Lamine junto al jugador del Tottenham. El buen pie de Pedro Porro es una gran arma para el juego español por el costado. Se supieron buscar muy bien el uno con el otro, asociándose y poniendo balones con peligro en el área.

Pedro Porro y Lamine celebran el gol del lateral español / Lavandeira Jr / EFE

España funciona cuando Lamine Yamal está en su mejor versión. Aunque él no se conforme, su aportación ya es muy positiva y le pone en primera línea de los cracks de este Mundial. La Roja baila al son de Lamine y es, sin duda, el jugador llamado a marcar una época como reconocen compañeros y rivales.

Ralf Rangnic, el técnico austriaco, así lo reconoció, abatido por no haber podido encontrar la fórmula para frenar al extremo español. Por mucho que le busquen en el dos contra uno, Lamine encuentra la solución con algún dribling, finta o apoyándose en un compañero.

"Todos nos beneficiamos de lo que provoca a su alrededor", reconoció Mikel Oyarzabal, autor de dos goles, y que le convierten en el sexto máximo goleador de la historia de la selección española, igualando a Fernando Hierro. Otro motivo para la alegría de una selección española que ahora sí parece haber pisado el acelerador en esta Copa del Mundo.