Lamine Yamal: "Es algo que yo no comprendo. Para vosotros España ahora es malísima"

España necesita a Lamine Yamal. Es el futbolista más determinante de la Selección y su ausencia se notó ante Cabo Verde. Luis de la Fuente recurrió a él en los últimos minutos para desatascar un partido que acabó 0-0. Pese a no estar en su plenitud física, el culé dejó varios destellos de la calidad que atesora. El debut fue decepcionante, pero queda un mundo. De hecho, el propio Lamine se mostró optimista en una entrevista concedida a 'El País', donde lanzó un mensaje de calma: "Hasta el 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy".

Personalidad tiene un rato. Luis de la Fuente no quiso desvelar si será titular ante Arabia Saudí, aunque sí dejó claro que el atacante está plenamente recuperado: "Está bien. Es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideremos oportuno. Lo más importante es que está de vuelta y con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este Mundial", aseguró el riojano en rueda de prensa.

Lamine Yamal y Lopes Cabral en una acción del España - Cabo Verde del Mundial 2026 / Europa Press

En la entrevista con 'El País', reconoció que le sorprende el pesimismo que se ha generado alrededor de España tras el tropiezo en el debut frente a Cabo Verde: "Los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Estamos en la primera jornada: España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1... ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final?", se preguntó.

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Lamine insistió en que es demasiado pronto para extraer conclusiones: "Estamos a la primera jornada del Mundial. Es algo que yo no comprendo. En vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. Para vosotros España ahora es malísima, para los que sabéis sabéis que no. Hasta el 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy", sentenció el '19' de La Roja.