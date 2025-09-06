Lamine Yamal completa con el grupo el último entrenamiento en Turquía

Lamine Yamal demostró en el último entrenamiento de la selección española, en el estadio Büyükşehir Belediy de Konya, que está en perfectas condiciones para jugar ante Turquía en el segundo partido de la fase de clasificación al Mundial 2026, superadas unas leves molestias en la espalda.

España cerró la corta preparación del duelo ante Turquía, el enfrentamiento en el que se jugarán el liderato de grupo, con todos los jugadores convocados por Luis de la Fuente a sus órdenes. Entre ellos Lamine Yamal, que tras un día de recuperación tras jugar en Sofía frente a Bulgaria, se ejercitó con normalidad.

Fue sustituido con una molestia en la espalda que ya arrastraba del último encuentro con el Barcelona, pero tras el partido De la Fuente como los médicos, restaron importancia. El día en el que el seleccionador volvió a juntar a titulares con suplentes, Lamine Yamal fue uno más.

En el escenario del encuentro ante Turquía donde se espera un ambiente caliente el domingo, un coqueto Büyükşehir Belediy con el césped en perfectas condiciones y 22 grados de temperatura, la selección española se ejercitó en una suave sesión que arrancó con charla del seleccionador.

De la Fuente transmitió a sus jugadores la importancia del duelo y de extender una racha sin perder, que está a tres encuentros de convertirse en la mejor de la historia de la selección española.

A continuación, los jugadores en medio de un gran ambiente y con bromas, calentaron con carrera continua y se divirtieron divididos en dos rondos con porteros incluidos para trabajar el juego de pies. A los minutos pasó a ser uno en el centro del campo, con tres internacionales dentro del círculo central con el objetivo de robar la pelota.

Ya a puerta cerrada, De la Fuente incidió en aspectos tácticos de Turquía, trasladando al césped lo analizo en la sesión de vídeo, y completaron un partido con series de disparos al final.