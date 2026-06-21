Lamine Yamal brilla en Atlanta con un colgante gigante inspirado en el 304

Lamine Yamal ha vuelto al once inicial de España para enfrentarse a Arabia Saudí en Atlanta y lo ha hecho fiel a su estilo: con un colgante que no ha pasado desapercibido.

Según explicó Laura Martínez en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, el delantero apareció en el estadio con una pieza de gran tamaño inspirada en el código postal 304, el número que identifica su barrio de Rocafonda, en Mataró.

La joya reproduce la celebración que el jugador realiza cada vez que marca: las manos cruzadas sobre el pecho formando un 3, un 0 y un 4, un gesto ya convertido en su sello personal.

Un estilo que viene de lejos

Martínez recordó que Lamine empezó a lucir cadenas llamativas al cumplir los 18 años, cuando un cantante dominicano, El Alfa, le regaló un collar de oro y diamantes con las iniciales LM. Aquella pieza, elaborada por un joyero de prestigio, marcó el inicio de una estética que el futbolista ha mantenido desde entonces.

Además de ese primer collar, el jugador ha llevado otros modelos más pequeños, algunos de ellos versiones previas del que ha lucido hoy.

Una joya de 400.000 euros

El colgante que ha llevado en Atlanta es, según la información de la SER, una versión mucho más grande y valiosa de uno que ya había mostrado anteriormente. Su precio estimado asciende a 400.000 euros, una cifra que confirma la dimensión del accesorio y el gusto del jugador por las piezas personalizadas.

Collar con la celebración de Lamine Yamal / Archivo

La cadena, de proporciones destacadas, ha sido uno de los elementos más comentados en la previa del encuentro, justo antes de que España dispute su segundo partido en este Mundial 2026.

Identidad, barrio y símbolo

El 304 no es solo un número para Lamine Yamal: es una declaración de identidad. Representa su origen, su comunidad y la historia que lo acompaña desde niño. Convertirlo en joya y en celebración es, para él, una forma de llevar Rocafonda al escenario mundial.