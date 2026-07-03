Lamine Yamal aparece con una nueva joya de más de 150.000 euros... y un mensaje a Rocafonda

Lamine Yamal se volvió a lucir en la Copa del Mundo. El de Rocafonda fue protagonista en la victoria de España ante Austria, con un partido en el que, sin marcar ni asistir, dejó muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego. El extremo azulgrana ha recuperado la sonrisa y las buenas sensaciones físicas, tras una lesión que le ha condicionado durante el final de la temporada.

En este Mundial, Lamine está disfrutando de su juego, aunque las expectactivas són muy altas hacia él. Se espera que sea el arma principal del equipo en los próximos partidos, aunque la primera final está a la vuelta de la esquina: Portugal, un auténtico partidazo.

Todos los focos apuntan a Lamine

Lamine Yamal sabe que está en el centro de todas las miradas, tanto dentro como fuera del campo. El ejemplo perfecto está en su hermano Keyne, que lo buscaban todas las cámaras durante el España-Austria. Sin embargo, mientras todos se fijaban en el pequeño de la família, muy pocos se fijaron en el detalle que lució Lamine antes del encuentro.

El crack azulgrana llegó con una cadena de oro blanco cubierta de diamantes que no tardó en hacerse viral. El accesorio, diseñado con un gran colgante de Batman, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados por su exclusivo acabado y su llamativo estilo.

Aunque el precio oficial de la joya no ha sido confirmado, se estima que su valor podría rondar los 150.000 euros. Además, por sus características, todo apunta a que habría sido creada por Tajia Diamonds, la firma que ya ha trabajado anteriormente con el futbolista en otras piezas personalizadas de gran lujo.

Siempre se acuerda de Rocafonda, su barrio

Más allá del brillo de los diamantes, la cadena escondía un detalle con un significado muy especial. Justo encima de la figura de Batman aparecía el número 304, una referencia directa a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció Lamine y al que suele rendir homenaje en diferentes momentos de su carrera.

No es la primera vez que el internacional español luce esa cifra en una de sus joyas. Durante un encuentro anterior del Mundial ya había llevado un colgante más discreto con el número 304 como protagonista, demostrando que mantiene muy presentes sus raíces pese al éxito que está viviendo a nivel internacional.

Noticias relacionadas

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ha convertido sus joyas en una forma de expresar su personalidad. Además de su afición por los collares, relojes y anillos de lujo, cada nueva pieza suele incorporar algún guiño a su historia personal, reflejando el orgullo que siente por sus orígenes y por el barrio que lo vio crecer.