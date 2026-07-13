Lamine y Víctor Muñoz no se libran de las collejas: España, lista para la batalla ante Francia

España afronta este martes uno de los partidos más importantes de su historia. Los de Luis de la Fuente se juegan su estancia en otra final de la Copa del Mundo frente a una Francia que atemoriza a gran parte del entorno, pero no a los futbolistas, preparados ya para la acción.

Lejos de reinar el nerviosismo, en los entrenamientos de la selección española luce positivismo a raudales. Y por mucho que faltasen menos de 24 horas para medirse a Mbappé, Dembélé, Olise y compañía, Lamine Yamal y Víctor Muñoz no se iban a librar de la tradición en el día de su cumpleaños.

El crack del Barça cumplió este lunes 13 de julio 19 años, mientras que el nuevo fichaje del Liverpool celebró los 23. Y como viene siendo habitual, ambos tuvieron que someterse al tradicional túnel de collejas por parte de sus compañeros, bajo la insistencia de los más jóvenes y la cautela de los veteranos.

Eso sí, no duró demasiado el pasillo en el Cotton Bowl de Dallas, con Lamine y Víctor Muñoz protagonizando un rápido sprint para evitar los 'golpes' de un grupo que demuestra estar más unido que nunca y sin miedo alguno de cara a las semifinales del Mundial.

Noticias relacionadas

Tras el breve festejo, llegó el turno para los rondos en una jornada encapotada pero no libre de calor en la que decenas y decenas de medios fueron acreditados para presenciar desde cerca el entrenamiento de la selección española.