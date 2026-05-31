Lamine sale a entrenar con España y se lleva un baño de masas

Lamine Yamal se dejó ver en el primer entrenamiento de la selección española para preparar el Mundial del 2026. El jugador del FC Barcelona continúa con su plan específico para recuperarse de la lesión muscular, pero estuvo al lado de sus compañeros en la primera charla de Luis de la Fuente en un entrenamiento abierto al público en la Ciudad del Fútbol.

Lamine escuchó las instrucciones de Luis de la Fuente, realizó algunos estiramientos al lado de Gavi y abandonó el entrenamiento en el momento en que tocaban realizar los rondos. El jugador se dirigió al gimnasio para continuar con su preparación específica, pero siempre es positivo ver a Lamine con sus compañeros y mostrando su alegría habitual.

Lamine Yamal, junto a Gavi, en el entrenamiento de la selección española / SERGIO PEREZ / EFE

Su presencia también era muy importante para satisfacer a los aficionados que llenaron por completo el recinto de la Ciudad del Fútbol. El jugador se acercó a la grada y se hizo fotos y firmó autógrafos a los seguidores.

Junto a Nico Williams

Lamine Yamal estuvo acompañado por Nico Williams, quien tampoco etá al cien por cien y se ejercitó en el interior del gimnasio. Eso sí, el jugador del Athletic Club igualmente se dio un baño de masas.

Las dos balas de España que causaron impresión en la Euroocopa del 2024 fueron aclamados por los hinchas de España en una mañana de domingo soleada y con un intenso calor.

En este entrenamiento se incorporó Pedro Porro después de haber tenido un día más de descanso, mientras que en el transcurso de la semana se irán añadiendo los futbolistas que han participado en las últimas finales europeas como es el caso de Yeremi Pino, Mikel Merino, Fabián, David Raya y Zubimendi.

España ya se ha puesto las pilas en Las Rozas, donde permanecerá hasta el jueves cuando disputa su primer amistoso en La Coruña frente a Irak y el viernes ya viaja a Estados Unidos para completar la preparación con otro amistoso contra Perú en Puebla (México). Ya no cruzarán el charco los 9 jugadores que están como apoyo: Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo, Sergio Gómez, Jona Martínn, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

La selección debuta en el Mundial el próximo 15 de junio en Atalanta frente a Cabo Verde en un grupo que completa con Arabia Saudí y Uruguay.