Lamine, preparado para otra gan batalla

Lamine Yamal estará a tope para la gran final del domingo en Nueva Jersey. El jugador del Barça ha tenido que realizar un gran desgaste físico en estos últimos partidos y ha resistido bien, pese a salir de una lesión. Una gran noticia para el conjunto español.

Lamine llegó a la concentración de la selección sin estar aún al cien por cien de la lesión que le impidió acabar la temporada. Sin embargo, trabajó intensamente para no perderse la cita del Mundial. De la Fuente lo tranquilizó desde el primer día. Ello le ayudó a recuperarse con calma, sabiendo que el seleccionador lo iba a esperar.

Así fue. No participó en los amistosos ante Irak y Perú para poder tener sus primeros 19 minutos frente a Cabo Verde. El delantero respondió perfectamente a nivel físico y De la Fuente le fue añadiendo minutos. Otros 45 contra Arabia Saudí, 76 frente a Uruguay y 85 contra Austria.

Lamine Yamal fue una pesadilla constante para Francia / SAM WASSON / EFE

El rodaje había funcionado y, a partir de entonces, ha disputado los 90 minutos de los encuentros frente a Portugal, Bélgica y Francia. Lamine ya se ha llevado dos premios MVP al mejor futbolista del partido y aspira a ser considerado el mejor jugador del Mundial.

Sin ansiedad

Pero ello no es lo más importante para un joven de 19 años que se ha sacrificado por el colectivo en todo momento. "No debes estar ansioso". Este es el consejo que le da constantemente De la Fuente y el jugador del Barça captó el mensaje desde el primer momento.

Ha jugado con calma para generar lo suficiente a su alrededor para que sus compañeros se beneficien. "Crea un alboroto en cada jugada que nos viene muy bien al resto", explicó Mikel Oyarzabal. Y es que Lamine Yamal está en el origen de muchas de las jugadas de los goles o de la organización ofensiva del equipo, aunque no sea deslumbrante a primera vista.

Oyarzabal se ha beneficiado mucho del juego de Lamine Yamal en este Mundial / Lavandeira Jr / EFE

Sus compañeros aprecian mucho su trabajo. Ha encontrado a un socio ideal en Pedro Porro, con el que se compagina a la perfección para estar en la elaboración de jugadas, como el del primer gol ante Bélgica. Frente a Francia buscó las cosquillas a Lucas Digne hasta encontrarle y forzar el penalti que abrió el marcador.

También logró un golazo, recortando en el área, que fue anulado por un fuera de juego milimétrico. La acción, de todos modos, demostró el nivel que tiene la estrella española.

La Roja es un bloque sólido, pero cuenta con una enorme individualidad que con su inteligencia y talento es capaz de aproximar a España hacia su segunda estrella.