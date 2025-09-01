Lamine y Nico, inseparables en el entrenamiento de la selección española

Con el fin del mes de agosto y la llegada de septiembre, la selección española vuelve al ruedo. Los internacionales convocados por Luis de la Fuente se concentraron este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con los primeros partidos de la clasificación al Mundial 2026 entre ceja y ceja. Ya por la tarde, el combinado español se ejercitó sobre el césped en una sesión abierta al público, como viene tradición en los últimos tiempos.

Fue a las 19.00 horas cuando los jugadores saltaron al campo. Allí les esperaba una multitud de aficionados, en su mayoría niños y niñas, que rugieron cada vez que sus ídolos se acercaban al lateral más cercano a la grada. Uno de los futbolistas que acaparó más miradas en el entrenamiento fue Fermín López, cuya situación se convirtió en todo un culebrón en la última semana del mercado tras el interés del Chelsea. Finalmente, el centrocampista de El Campillo permanecerá en el Barcelona.

El andaluz fue uno de los últimos jugadores en llegar al verde de Las Rozas. Fermín calentó junto a Cubarsí y Dean Huijsen y luego se unió a un rondo en el que también estaban varios de sus compañeros en el Barça como Ferran, Pedri, Olmo y otros como Unai Simón. El mediapunta se mostró sonriente y aliviado después de aclarar su futuro. También bromeó con Oyarzabal y más tarde llevó a cabo un entrenamiento más intenso que la mayoría del resto de los efectivos de la Selección al haber sido suplente este fin de semana. Finalmente, atenció a los aficionados con un semblante más bien serio.

Fermín López durante el entrenamiento de la Selección. / EFE

La relación entre Lamine y Nico

Otro de los más aclamados fue la mayor estrella de la Selección, Lamine Yamal. En esta primera concentración después de la final de la UEFA Nations League y del lío con el fichaje fallido de Nico Williams por el Barcelona, había interés por ver cómo se encontraba la relación entre Lamine y el jugador del Athletic Club.

Pues bien, nada parece haber dañado su sintonía. Ambos jugadores no se separaron desde el principio del entrenamiento. De hecho, ninguno de ellos participó en la sesión con el resto del grupo, sino que estuvieron apartados haciendo recuperación con la bicicleta. A los pocos minutos, firmaron camisetas y se hicieorn fotos con la afición.

Ausencias y novedades

Las dos bajas principales en la sesión de este lunes fueron los dos centrocampistas de Los Palacios y Villafranca, Gavi y Fabián. El jugador azulgrana tuvo que ser desconvocado después de lesionarse con el Barça el pasado viernes y en su lugar entró Aleix Garcia. En cambio, Fabián Ruiz se incorporó a la concentración, pero después de someterse a pruebas médicas por sus molestias musculares se marchó de la Ciudad del Fútbol.

Tampoco estuvo presente Pedro Porro, aunque en este caso fue por compromisos familiares y se espera que se una próximamente, según informó la RFEF. Para sustituir a todos ellos, los sub-21 Fran López, Gonzalo García, Rodrigo Mendoza y Fran González participaron en la sesión. Las otras novedades fueron Rodrigo Hernández y Dani Carvajal, que vuelven después de sufrir graves lesiones, y Jesús Rodríguez, que se estrena en una convocatoria de la absoluta.