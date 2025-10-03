Lamine, en la lista de De la Fuente para los partido ante Georgia y Bulgaria

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha hecho pública la lista de futbolistas que a partir de lunes se concentrarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. España se mide a Gerogia (11/10) en Elche y a Bulgaria (14/11) en Valladolid. Dos partidos para dejar muy encarrilada la clasificación para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canada.

En esta lista está presente Lamine Yamal, quien se perdió cuatro partidos con el Barça después de la anterior ventana por molestias en el pubis. Respecto a la anterior convocatoria se asusenta Fermín López por la lesión en el psoas sufrida frente al Getafe, al igual que Gavi, quien pasó por el quirófano y estará unos cinco meses de baja.

España lidera el Grupo E con 6 puntos gracias a sus dos victorias en septiembre a domicilio frente a Bulgaria en Sofia (0-3) y Turquía en Konya (0-6). La selección contabiliza seis puntos y un gol a favor favorable de +9, que es el primer factor a tener en cuenta en caso de empate.

El primer conjunto clasificado de cada grupo acude directamente al Mundial, mientras que el segundo debe disputar la repesca. En el caso de España, tiene asegurado el 'play-off' por su subcampeonato en la última UEFA Nations League.

La Roja se presenta con la ambición de ganar los dos partidos y convertir en un trámite la tercera ventana de noviembre en la que juega en Tiblisi frente a Georgia (15/11) y cierra el grupo en la Cartuja frente a Turquía (18/11).

La ausencia más destacada es la del capitán Álvaro Morata, actualmente en el Como italiano, así como la de Nico Williams, quien aún no dispone del alta médica con el Athletic. Samu Omorodioni es el tercer '9' llamado por detrás de Oyarzabal y Ferran Torres.

De la Fuente ha reconocido el buen momento de Marcos Llorente, que entra por el lesionado Carvajal, y de otro atlético como es Pablo Barrios. Alex Baena, recuperado de su lesión, es otro fijo.

Eric Garcia finalmente se quedó fuera, pero se mantienen por parte del Barça Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, además de Lamine Yamal. Cabe recordar que Eric Garcia era un pilar con De la Fuente en las categorías inferiores, pero no ha acudido a ninguna llamada con la absoluta. Desde el Mundial de Qatar 2022 que no está presente.

En defensa también había dudas sobre la entrada de Ayméric Laporte, pieza clave para el riojano, pero aún tiene poco ritmo de competición con el Athletic Club.

Porteros: Unai Simón, Alex Remiro, David Raya

Defensas: Cucurella, Pedro Porro, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand

Centrocampistas: Pedri, Rodri, Merino, Dani Olmo, Baena, Barrios, Aleix Garcia y Zubimendi

Delanteros: Ferran Torres, De Frutos, Jesús Rodríguez, Samu, Yéremi Pino, Lamine Yamal y Oyarzabal.