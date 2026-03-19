Lamine, Huijsen, Pedri, Rodri y Nico Williams protagonizan la nueva apuesta de Old Spice

Old Spice ha dado un paso más en su estrategia junto a la selección española con el lanzamiento de una edición limitada protagonizada por algunos de los nombres más reconocibles del momento: Lamine, Huijsen, Pedri, Rodri y Nico Williams.

La propuesta llega con una imagen muy vinculada al universo de la Roja, tanto por los protagonistas elegidos como por el diseño, marcado por el color rojo y por una puesta en escena que refuerza el patrocinio de la firma.

Los tres productos / OLD SPICE

La colección incluye un desodorante en barra, un desodorante en spray y un gel de baño 3 en 1, una combinación con la que la marca quiere cubrir los formatos más habituales del neceser masculino. Todo ello bajo una misma idea: asociar la frescura y la duración del producto a una imagen de confianza, rendimiento y competitividad inspirada en futbolistas que ahora mismo concentran buena parte de la atención.

En el caso del desodorante en barra, Old Spice insiste en su papel como defensa eficaz frente al olor y en una fragancia con notas de vainilla bourbon, bergamota y ámbar intenso.

Nuevo acuerdo de la selección español / OLD SPICE

El spray, por su parte, se presenta como una opción de aplicación rápida para cuerpo y axilas, con efecto inmediato y perfil aromático intenso. Completa la línea el gel 3 en 1 para cuerpo, cabello y rostro.

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Más allá del producto, la clave está en el mensaje. Old Spice utiliza la imagen de varios de los futbolistas más visibles del panorama español para reforzar una idea de identificación con la Selección.