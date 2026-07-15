Lo de Lamine es un escándalo: 9-2 a Mbappé

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es un talento generacional. El lunes cumplió 19 años. Conviene detenerse un instante en ese dato. En el próximo Mundial, tendrá solo 23. Llegará con 27 al de 2034 y, si todo sigue su curso, con 31 al de 2038. Solo imaginarlo pone la piel de gallina. Estrella del Barcelona y de la Selección, además de coleccionista de récords de precocidad, fue uno de los grandes protagonistas del triunfo coral de España frente a la temible Francia. Provocó el penalti que transformó Oyarzabal, sembró el peligro de forma constante por la banda derecha y solo un fuera de juego milimétrico le privó de redondear su actuación con un gol magnífico.

Ganó el fútbol en Dallas. La selección de Luis de la Fuente firmó una semifinal sobresaliente desactivó a la temible Francia y se clasificó, 16 años después, para su segunda final de un Mundial. Hablemos de Lamine. El chico nos ha (mal)acostumbrado a normalizar lo extraordinario. Y no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace. Por su personalidad, su madurez, su naturalidad y su humildad. Ni siente ni padece la presión: "Acepto el reto. Juego como sé. Nunca jugaré mejor o peor de lo que sé", aseguró en la previa.

El mejor Lamine sí estaba por llegar

Y añadió, con la misma tranquilidad: "Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, por lo que no tenéis que esperar nada de mí. Pero espero que sea un gran día". Cuánta razón tenía Luis de la Fuente cuando dijo que "el mejor Lamine está por llegar". Y eso que todavía queda la final del domingo.

Lo dicho: Lamine nos ha acostumbrado a convertir lo extraordinario en rutina. Tras lo visto en Dallas, además, puede afirmarse que le tiene tomada la medida a Kylian Mbappé. Pertenecen a generaciones distintas, pero sus caminos se han cruzado una y otra vez, tanto con sus clubes como con sus selecciones. En Dallas se citaron por undécima vez.

El balance sigue inclinándose con claridad del lado del prodigio azulgrana: nueve victorias en once partidos oficiales, por solo dos del delantero madridista. Este fue, además, el tercer duelo entre ambos con las camisetas de sus selecciones, un pleno de triunfos para Lamine.

La primera fue en las semifinales de la pasada Eurocopa. Con apenas 17 años recién cumplidos, el '19' firmó una auténtica obra de arte en el Allianz Arena, con Rabiot como testigo privilegiado en primera fila. La segunda llegó en las semifinales de la Nations League, donde el azulgrana rubricó un doblete en un partido en el que Mbappé también vio puerta.

Arrasa

En los clásicos, desde el aterrizaje del francés al Madrid, tampoco hay color: seis triunfos azulgranas y solo uno blanco, en el Santiago Bernabéu este curso (2-1), con un gol del francés. Esa victoria sirvió para poner fin a una abrumadora racha del Barcelona, que se había impuesto en cuatro partidos consecutivos al Real Madrid en la temporada 2024/25, conquistando el triplete nacional.

El otro triunfo del galo fue con la elástica del PSG, cuando lideró la remontanda en los cuartos de final de la Champions League 2023/2024 con un doblete en Montjuïc.

La secuencia del gol de Lamine ante Francia / EFE

Lamine convirtió al Madrid en una de sus víctimas favoritas: gol en el Bernabéu en Liga, gol en la final de la Supercopa de España, dos asistencias en la final de la Copa del Rey y otro gol en la jornada liguera disputada en Barcelona. En esta 2025/26 ganaron los blancos el primer clásico, pero fue el Barça quien terminó alzando el título liguero y la Supercopa de España.

Ambos muestran su mejor versión cuando se enfrentan en el césped. Son seis goles y tres asistencias para Lamine Yamal, por nueve tantos y dos asistencias para Mbappé en duelos directos.

El Mundial de Kylian Mbappé ha sido extraordinario. Las cosas como son. Ocho goles y 20 en total, a solo uno de Leo Messi, máximo goleador histórico de los Mundiales, un registro que, si nada se tuerce, tiene muchas opciones de superar en la próxima edición.

Pero hay un dato igual de revelador. Siempre que Mbappé y Lamine Yamal se han cruzado con un título en juego, el desenlace ha sido el mismo: la victoria ha caído del lado del fenómeno azulgrana.

Lamine Yamal fue una pesadilla constante para Francia / SAM WASSON / EFE

Otro récord de precocidad

Finalista con España, Lamine se unió a una selecta lista de los jugadores más jóvenes de la historia en disputar una final de la Copa del Mundo. Con 19 años y seis dias, el domingo, fecha de la final, superará la hazaña lograda por Mbappé en Rusia 2018 (19 años y 207 días).

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El récord lo ostenta Pelé, quien en 1958 ganó el primer Mundial de Brasil con tan solo 17 años y 249 días. También posee el récord del jugador más joven en marcar un gol en una final, al anotar dos en la victoria por 5-2 sobre Suecia.